நீரில் இழுத்து செல்லப்பட்ட பெண் பலி: திருமணமான 3 மாதங்களில் சோகம்
நீரில் இழுத்து செல்லப்பட்ட பெண் பலி: திருமணமான 3 மாதங்களில் சோகம்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:10 PM
யாத்கிர்: கணவருடன் புகுந்த வீட்டுக்கு செல்லும் போது, வாகனம் நிலை தடுமாறி, கால்வாயில் விழுந்ததில், திருமணமான மூன்று மாதங்களில் பெண் அடித்து செல்லப்பட்டார்.
யாத்கிர் மாவட்டம், மஞ்சாலபுராவை சேர்ந்தவர் ரேணுகாவுக்கும், பட்டேபுரா கிராமத்தை சேர்ந்த கரேப்பாவுக்கும் மூன்று மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. ஆடி மாதத்தை ஒட்டி, ரேணுகா, அவரின் தாய் வீட்டில் இருந்தார். நேற்று காலையில், ரேணுகாவை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்ற கணவர், மஞ்சாலபுராவுக்கு வந்தார்.
மனைவியை அழைத்து கொண்டு, வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். நாராயண்பூர் அணையின் இடது கரை கால்வாய் வழியாக செல்லும் போது, இரு சக்கர வாகனம் நிலை தடுமாறி, கால்வாயில் விழுந்தது.
வாகனத்தில் இருந்த இருவரும் நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டனர். கரேப்பா நீந்தி, கால்வாயில் இருந்து வெளியே வந்தார்.
கால்வாயில் அடித்து செல்லப்பட்ட மனைவியை மீட்க கால்வாய் ஓரத்தில் ஓடினார். ஆனால், அவரின் மனைவி, நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்த போலீசார், தீயணைப்பு படையினர், ரேணுகாவின் உடலை மீட்டனர். கெம்பாவி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.