சூரிய மின் உற்பத்தி இந்தியாவை நாடும் ஆப்ரிக்கா

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புதுடில்லி: சூரிய மின்சக்தி துறையில் முதலீடு, தொழில்நுட்ப பகிர்வு மற்றும் பயிற்சி உள்ளிட்ட ஒத்துழைப்புகளை பெற இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்பட ஆப்ரிக்க நாடுகள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக ஜிம்பாப்வே நாட்டின் எரிசக்தி அமைச்சர் ஜூலை மோயோ தெ ரிவித்துள்ளார்.
ஜிம்பாப்வேயில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் பங்கை, 2030ம் ஆண்டுக்குள் 49 சதவீதமாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு இந்தியாவுடன் ஒருங்கிணைந்து நீர்மின்சக்தி மற்றும் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும். இந்தியாவிடம் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி யில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப திறன் உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
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புதுடில்லி: சூரிய மின்சக்தி துறையில் முதலீடு, தொழில்நுட்ப பகிர்வு மற்றும் பயிற்சி உள்ளிட்ட ஒத்துழைப்புகளை பெற இந்தியாவுடன் இணைந்து செயல்பட ஆப்ரிக்க நாடுகள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக ஜிம்பாப்வே நாட்டின் எரிசக்தி அமைச்சர் ஜூலை மோயோ தெ ரிவித்துள்ளார்.
ஜிம்பாப்வேயில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் பங்கை, 2030ம் ஆண்டுக்குள் 49 சதவீதமாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு இந்தியாவுடன் ஒருங்கிணைந்து நீர்மின்சக்தி மற்றும் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும். இந்தியாவிடம் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி யில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப திறன் உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார்.