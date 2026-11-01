வாகன விற்பனை அக்டோபரில் 25% உயர்வு

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ADDED : நவ 01, 2026 11:18 PM
கடந்த அக்டோபர் மாதம், இந்திய வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் மொத்த விற்பனை 2.76 லட்சமாக உள்ளது. முந்தைய 2025-ம் ஆண்டின் இதே மாதத்தில் விற்பனையான 2.2 லட்சம் வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 25 சதவீதம் அதிகம் என வாகன நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
அக்., மாத வாகன விற்பனை
மாருதி சுசுகி – மொத்த விற்பனை
கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 2.20 லட்சம்
நடப்பாண்டு அக்டோபர் 2.76 லட்சம்
வளர்ச்சி 25%
ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா
2025 அக்., 69,923
2026 அக்., 82,299
வளர்ச்சி 17.7%
மஹிந்திரா அண்டு மஹிந்திரா
2025 அக்., 1,20,183
2026 அக்., 1,31,000
வளர்ச்சி 9%
டி.வி.எஸ்., மோட்டார்
2025 அக்., 5,43,000
மொத்த விற்பனை 7,00,000
வளர்ச்சி 29%
ஐஷர் மோட்டார்ஸ் – வி.இ.சி.வி.,
2025 அக்., 8,050
2026 அக்., 10,861
வளர்ச்சி 34.9%
டாடா மோட்டார்ஸ் – பயணியர் வாகனங்கள்
2025 அக்., 61,322
2026 அக். 75,426
வளர்ச்சி 23%
டாடா மோட்டார்ஸ் – வர்த்தக வாகனங்கள்
2025 அக்., 37,521
2026 அக்., 47,652
வளர்ச்சி 27%