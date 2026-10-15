மந்த நிலையில் முந்திரி விற்பனை

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ADDED : அக் 15, 2026 11:10 PM
சென்னை: மழை குறைவு, எல் நினோ உள்ளிட்ட காரணங்களால் உணவு பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், முந்திரி விற்பனை மந்தமாக உள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு முந்திரி பதப்படுத்துவோர் சங்கத்தின் செயலர் ராமகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
பாதாம், பிஸ்தா உள்ளிட்ட உயர் வகை பருப்பு ரகங்களின் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், முந்திரி விற்பனை மிக மந்தமாக உள்ளது. தற்போது பிரீமியம் முந்திரி 1,200 ரூபாய்க்கும், சாதா முந்திரி 860 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அதன் விலை உயரவில்லை. விற்பனையும் சூடு பிடிக்கவில்லை. கடந்த ஆக., மற்றும் செப்., மாதங்களிலேயே பண்டிகை காலங்களுக்கு தேவைப்படும் முந்திரியை வட மாநில வர்த்தகர்கள் கொள்முதல் செய்துவிட்டனர்.
கடந்த செப்., 20 முதலே முந்திரி வி ற்பனை அதிகரிக் கவில்லை. அதனால், நடப்பு அக்., மாத இறுதி மற்றும் அதை தொடர்ந் து வரும் தீபாவளி பண்டிகை கா லத்தில் விற்பனை உயரும் என எதிர்பார் க்கிறோம்.
இவ்வாறு கூறினார்.
முந்திரி விலை நிலவரம் (ரூ.கிலோ)
பிரீமியம் : 1,200
நடுத்தரம் : 900
சாதா : 820