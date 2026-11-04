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தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிலம், கட்டுமானம், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் பெற வேண்டிய அனுமதிகள் தொடர்பான நடைமுறைகளை எளிதாக்க வேண்டும் என இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பான சி.ஐ.ஐ., வலியுறுத்தியுள்ளது.
சிறிய நடைமுறை மீறல்களுக்கு குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை தளர்த்துவது, தொழில் தொடங்குவதற்கான பல்வேறு அனுமதிகளை ஒருங்கிணைப்பது மற்றும் தேவையற்ற சட்டப் பொறுப்புகளை குறைப்பது போன்ற சீர்திருத்தங்களை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக, புதிய முதலீடுகள், தொழில் விரிவாக்கம் மற்றும் வணிகம் தொடங்கும் நடைமுறைகள் எளிதாகும் என்றும், தொழில் நிறுவனங்களின் நேரம் மற்றும் நிர்வாக செலவு குறையும் என்றும் சி.ஐ.ஐ., தெரிவித்துள்ளது.
கட்டட அனுமதி நடைமுறைகளை எளிதாக்க சி.ஐ.ஐ., கோரிக்கை
கட்டட அனுமதி நடைமுறைகளை எளிதாக்க சி.ஐ.ஐ., கோரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
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தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிலம், கட்டுமானம், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் பெற வேண்டிய அனுமதிகள் தொடர்பான நடைமுறைகளை எளிதாக்க வேண்டும் என இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பான சி.ஐ.ஐ., வலியுறுத்தியுள்ளது.
சிறிய நடைமுறை மீறல்களுக்கு குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை தளர்த்துவது, தொழில் தொடங்குவதற்கான பல்வேறு அனுமதிகளை ஒருங்கிணைப்பது மற்றும் தேவையற்ற சட்டப் பொறுப்புகளை குறைப்பது போன்ற சீர்திருத்தங்களை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். இதன் வாயிலாக, புதிய முதலீடுகள், தொழில் விரிவாக்கம் மற்றும் வணிகம் தொடங்கும் நடைமுறைகள் எளிதாகும் என்றும், தொழில் நிறுவனங்களின் நேரம் மற்றும் நிர்வாக செலவு குறையும் என்றும் சி.ஐ.ஐ., தெரிவித்துள்ளது.