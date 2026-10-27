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இ.வி., காம்போனென்ட் ஷோ

இ.வி., காம்போனென்ட் ஷோ

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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‘ப்யூச்சர் மார்க்கெட் ஈவன்ட்ஸ்’ அமைப்பு சார்பில் ‘இ.வி., காம்பொண்ட் ஷோ’ எனப்படும் மின்சார வாகன உதிரிபாகங்கள் கண்காட்சி, நவ., 27 முதல் 29 வரை, மஹாராஷ்டிராவின் புனே நகரில் நடைபெற உள்ளது.

யாரெல்லாம் பங்கேற்கலாம்

• மின் வாகன உற்பத்தியாளர்கள்

• மின்சார உதிரிபாக தயாரிப்பாளர்கள்

• புத்தொழில் நிறுவனத்தினர்

என்னவெல்லாம் பார்க்கலாம்

• மின் வாகன துறை கண்டுபிடிப்புகள்

• மின் மோட்டார்கள், கட்டுப்பாட்டு கருவிகள்

• நவீன சார்ஜிங் தொழில்நுட்பங்கள்

நாள்: நவ., 27 முதல் 29 வரை

இடம்: புனே சர்வதேச கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையம், மோஷி, புனே, மஹாராஷ்டிரா மாநிலம்.

இணையதளம்: https://evcomponentsshow.com/

தொடர்புக்கு: 78278 55273, 98185 31675,

96670 40774

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