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தொழில் வாய்ப்பு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையம் தொடங்கலாம்

தொழில் வாய்ப்பு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையம் தொடங்கலாம்

UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM

ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM

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ரயில் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொடுப்பதை ஒரு தொழிலாக நடத்தலாம். இதற்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., அங்கீகாரம் பெற வேண்டும்.

தொழில் தொடங்குவது எப்படி?

*ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., அங்கீகரித்த சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

*ஆதார், பான், முகவரி, மொபைல் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

*ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதும், தனி முகவர் ஐ.டி., வழங்கப்படும்.

* ஐ.டி., வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து, அனுமதிக்கப்பட்ட சேவை கட்டணத்தை பெறலாம்.

கவனத்துக்கு: சொந்த ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., கணக்கில் வணிக நோக்கில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யக்கூடாது.
விபரங்களுக்கு: www.irctc.co.in
குறிப்பு: கமிஷன் விகிதம் மாறக்கூடும். பதிவு மற்றும் சேவைக்கான கட்டணங்களை முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.



கமிஷன் நிலவரம்


7 சதவீதம்: ரயில் சுற்றுலா மற்றும் விடுமுறை சுற்றுலா பேக்கேஜ்கள்.
6 சதவீதம்: உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு விமான சுற்றுலா பேக்கேஜ்கள். விமான டிக்கெட் கட்டணம் தவிர்த்த தொகைக்கு மட்டும்.



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