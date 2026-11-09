பிண்ணாக்கு ஏற்றுமதி 29% சரிவு

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
புதுடில்லி: நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., முதல் ஆக., வரை ஐந்து மாதங்களில், நாட்டின் பிண்ணாக்கு ஏற்றுமதி 28.51 சதவீதம் சரிந்துள்ளதாக, எஸ்.இ.ஏ., எனும் எண்ணெய் ஆலைகள் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில், 17.93 லட்சம் டன்னாக இருந்த ஏற்றுமதி, நடப்பாண்டில் 12.82 லட்சம் டன்னாக குறைந்துள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் இந்திய சோயா பிண்ணாக்கின் விலை டன்னுக்கு 58 ஆயிரம் ரூபாயாக உள்ளது.
அதேநேரம், உலக சந்தையில் இதன் விலை கிட்டத்தட்ட 41 ஆயிரம் ரூபாயாக உள்ளது. இதனால், இந்திய ஏற்றுமதி சரிந்துள்ளது.
பிண்ணாக்கு ஏற்றுமதி (ஏப்.,–ஆக.,)
பிண்ணாக்கு | கடந்த ஆண்டு | நடப்பாண்டு
சோயாபீன் | 7.57 | 2.05
கடுகு | 9.15 | 8.80
ஆமணக்கு | 1.06 | 0.96
நிலக்கடலை 0.15 | 0.03
(லட்சம் டன்னில்)
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுடில்லி: நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., முதல் ஆக., வரை ஐந்து மாதங்களில், நாட்டின் பிண்ணாக்கு ஏற்றுமதி 28.51 சதவீதம் சரிந்துள்ளதாக, எஸ்.இ.ஏ., எனும் எண்ணெய் ஆலைகள் உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில், 17.93 லட்சம் டன்னாக இருந்த ஏற்றுமதி, நடப்பாண்டில் 12.82 லட்சம் டன்னாக குறைந்துள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் இந்திய சோயா பிண்ணாக்கின் விலை டன்னுக்கு 58 ஆயிரம் ரூபாயாக உள்ளது.
அதேநேரம், உலக சந்தையில் இதன் விலை கிட்டத்தட்ட 41 ஆயிரம் ரூபாயாக உள்ளது. இதனால், இந்திய ஏற்றுமதி சரிந்துள்ளது.
பிண்ணாக்கு ஏற்றுமதி (ஏப்.,–ஆக.,)
பிண்ணாக்கு | கடந்த ஆண்டு | நடப்பாண்டு
சோயாபீன் | 7.57 | 2.05
கடுகு | 9.15 | 8.80
ஆமணக்கு | 1.06 | 0.96
நிலக்கடலை 0.15 | 0.03
(லட்சம் டன்னில்)