‘மில்கி மிஸ்ட்’ நிகர லாபம் 174 சதவீதம் உயர்வு

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
புதுடில்லி: நடப்பு நி தியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ‘மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி புட்’ நிறுவனத்தின் நிகர லாபம், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தோடு ஒப்பி டுகையில் 174.50 சதவீதம் உயர்ந்து 77.94 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இது 28.39 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
நிறுவன அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதியாண்டின் ஜூலை – செப்., காலாண்டில் 769.47 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிறுவனத்தின் வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 1,089.40 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து உள்ளது.
நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வரு வாய், மொத்த லாபம் மற்றும் எபிட்டா ஆகியவை இந்த காலாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவு உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:06 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுடில்லி: நடப்பு நி தியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ‘மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி புட்’ நிறுவனத்தின் நிகர லாபம், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தோடு ஒப்பி டுகையில் 174.50 சதவீதம் உயர்ந்து 77.94 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இது 28.39 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
நிறுவன அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதியாண்டின் ஜூலை – செப்., காலாண்டில் 769.47 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிறுவனத்தின் வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 1,089.40 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்து உள்ளது.
நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வரு வாய், மொத்த லாபம் மற்றும் எபிட்டா ஆகியவை இந்த காலாண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவு உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.