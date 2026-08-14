தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/﻿ அணு மின்உற்பத்தி இலக்கு: 5 புதிய அணு உலைகள் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டம்

﻿ அணு மின்உற்பத்தி இலக்கு: 5 புதிய அணு உலைகள் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டம்

﻿ அணு மின்உற்பத்தி இலக்கு: 5 புதிய அணு உலைகள் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:35 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 06:35 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: வரும் 2047ம் ஆண்டுக்குள், நாட்டின் அணுமின் உற்பத்தி திறனை 100 ஜிகாவாட்டாக உயர்த்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்படும் 5 சிறிய அணு உலைகளை, 2033க்குள் உருவாக்கி, செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அணுசக்தி துறை இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், மக்களவையில் அளித்துள்ள பதில்:

2025 - 26 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட அணுசக்தி திட்டத்தின் கீழ், பெரிய அணு உலைகளை அமைப்பதுடன், சிறிய அணு உலைகளையும் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில், 220 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பி.எஸ்.எம்.ஆர்., -200, 55 மெகாவாட்டில் எஸ்.எம்.ஆர்., 55 மற்றும் அதிக வெப்பநிலை வாயு குளிரூட்டும் அணு உலை ஆகிய 3 வகை உலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், அதிகபட்சம் 5 மெகாவாட் வெப்ப ஆற்றல் கொண்ட உலையை ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கு பயன்ப டுத்த முடியும்.

அணு உலைகள் தயாரிப்பு, பொறியியல், ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்ப தற்கான சட்ட கட்டமைப்பை, 2025ம் ஆண்டின் ஷாந்தி சட்டம் வழங்குகிறது.

அணு உலைகளுக்கான முக்கிய உதிரிபாகங்களை உள்நாட்டில் தயாரிக்கும் பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன. நீண்ட கால அணுசக்தி திட்டத்தில் தோரியம் பயன்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us