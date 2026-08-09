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﻿ தரவு மையங்களுக்கு அதிக செலவு ஏ.ஐ., திட்டம் பற்றி பார்லி., குழு கவலை

﻿ தரவு மையங்களுக்கு அதிக செலவு ஏ.ஐ., திட்டம் பற்றி பார்லி., குழு கவலை

ADDED : ஆக 09, 2026 03:16 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:16 AM

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-நமது சிறப்பு நிருபர்-:

தரவு மையங்களின் அதிக மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் தேவை, நாட்டின் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்கட்டமைப்பு திட்டத்துக்கு சவாலா க அ மையலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது .

இதுகுறித்து பா.ஜ., எம்.பி., நிஷிகாந்த் து பே தலைமையிலான நிலைக்குழு தெரிவித்துள்ளதாவது:

இந்தியா ஏ.ஐ., திட்டத்தின்கீழ் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டுக்கான ஜி.பி.யு., கட்டமைப்பை உருவாக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஆனால், ஹார்டுவேர் பாகங்களுக்கு அதிக விலை, உலகளாவிய வினியோக தொடரில் தாமதம், தரவு மையங்களின் அதிக மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் பயன்பா டு, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் வரிச்சலுகை ஆகியவை முக்கிய பிரச்னைகளாக உள்ளன.

எனவே, திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற் கு முன், தொழில் துறையினர், கல்வியாளர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பட்ஜெட் நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த வேண்டும்.

கடந்த 2026 -- 27 பட்ஜெ ட்டில், இந்தியாவில் அமைக்கப்படும் தரவு மையங் கள் வாயிலாக, உலக நாடுகளுக்கு கிளவுட் சேவைகளை வழங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவ னங்களின் வருமானத்துக்கு 2047-ம் ஆண்டு வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, 2025- - 26ம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில், கடந்த டிசம்பர் 31 ம் தேதி வரை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் 32 சதவீதத்தை மட்டுமே செலவிட்டுள்ளது.

இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.

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