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புதுடில்லி: பி.எல்.ஐ., எனப்படும் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களால், நாட்டின் சூரிய மின் உற்பத்தி திறன் கிட்டத்தட்ட 24,000 மெகாவாட் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதாக நிடி ஆயோக் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சூரிய மின் உற்பத்தி திறன், 8,000 மெகாவாட்டில் கிட்டத்தட்ட 15 மடங்கு உயர்ந்து, 1.16 லட்சம் மெகாவாட்டாக உள்ளது.
இதில் 20.70 சதவீத பங்களிப்பு பி.எல்.ஐ., திட்டங்கள் வழியாக கிடைத்துள்ளது.
உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததால், 2023 – -24ல் 41,325 கோடி ரூபாயாக இருந்த சூரிய மின் தகடு இறக்குமதி, 2024- – 25ல் 20,425 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பி.எல்.ஐ., திட்டத்தால் சூரிய மின் உற்பத்தி திறன் 24,000 மெ.வா., உயர்வு
பி.எல்.ஐ., திட்டத்தால் சூரிய மின் உற்பத்தி திறன் 24,000 மெ.வா., உயர்வு
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
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புதுடில்லி: பி.எல்.ஐ., எனப்படும் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களால், நாட்டின் சூரிய மின் உற்பத்தி திறன் கிட்டத்தட்ட 24,000 மெகாவாட் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதாக நிடி ஆயோக் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சூரிய மின் உற்பத்தி திறன், 8,000 மெகாவாட்டில் கிட்டத்தட்ட 15 மடங்கு உயர்ந்து, 1.16 லட்சம் மெகாவாட்டாக உள்ளது.
இதில் 20.70 சதவீத பங்களிப்பு பி.எல்.ஐ., திட்டங்கள் வழியாக கிடைத்துள்ளது.
உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததால், 2023 – -24ல் 41,325 கோடி ரூபாயாக இருந்த சூரிய மின் தகடு இறக்குமதி, 2024- – 25ல் 20,425 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததால், 2023 – -24ல் 41,325 கோடி ரூபாயாக இருந்த சூரிய மின் தகடு இறக்குமதி, 2024- – 25ல் 20,425 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.