‘அல்கலைன் பேட்டரி’களுக்கு அதிகரித்து வரும் தேவை உற்பத்தியில் மீண்டும் வளர்ச்சி
‘அல்கலைன் பேட்டரி’களுக்கு அதிகரித்து வரும் தேவை உற்பத்தியில் மீண்டும் வளர்ச்சி
UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
நம் நாட்டில், உலர் மின்கலன்கள் எனப்படும் ‘டிரை செல்’ பேட்டரிகளின் உற்பத்தி, நடப்பு நிதியாண்டில் 3.60 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என, இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான சி.எம்.ஐ.இ., கணித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அதன் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
நாட்டின் பேட்டரி சந்தையில், ஜிங்க் கார்பன் பேட்டரிகள் அதிக பங்கு வகிக்கின்றன. கடிகாரம், ரிமோட், டார்ச் லைட் உள்ளிட்டவற்றில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அதேநேரம், டிஜிட்டல் கேமரா, விளையாட்டு பொம்மைகள், பரிசோதனை கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால், அல்கலைன் பேட்டரிகளுக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது. சாதாரண ஜிங்க் கார்பன் பேட்டரிகளை விட, அல்கலைன் பேட்டரிகள் அதிக ஆற்றல் கொண்டவை என்பதுடன், நீண்ட நேரம் செயல்படக்கூடியவை. நகரமயமாக்கல், மக்களின் வருமான உயர்வு, மின்னணு சாதனங்களின் பயன்பாடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்டவை இவற்றுக்கான சந்தை வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக உள்ளன.கடந்த நிதியாண்டில் பேட்டரி துறையின் விற்பனை வருவாய் 5 சதவீதம் அதிகரித்தது. விலை உயர்வு மற்றும் அல்கலைன் பேட்டரிகளுக்கான தேவை காரணமாக, நடப்பு டிசம்பர் காலாண்டிலும் வருவாய் வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிராமப்புற மக்கள் பேட்டரியில் இயங்கும் சாதனங்களை புதிதாக வாங்குவதையும், பழைய பேட்டரிகளை மாற்றுவதையும் தள்ளிப்போட வாய்ப்புள்ளது. இது, பேட்டரி விற்பனை வளர்ச்சிக்கு தடையாக அமையலாம்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தை பங்கு
விபரம் : சதவீதம்
ஜிங்க் கார்பன் பேட்டரிகள் : 85
அல்கலைன் பேட்டரிகள் : 15
மொத்த நுகர்வில் இறக்குமதி பங்கு : 52.90
இறக்குமதியில் சீனாவின் பங்கு : 75 <
உற்பத்தி நிலவரம்
நிதியாண்டு : எண்ணிக்கை (கோடியில்)
2024–25 : 149.11
2025–26 : 142.55
2026–27* : 147.62
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*கணிப்பு :