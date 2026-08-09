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﻿ 'ஸ்டார்ட்அப்'களுக்கு ஆதரவு; 5 நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம்

﻿ 'ஸ்டார்ட்அப்'களுக்கு ஆதரவு; 5 நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:27 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:27 AM

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புதுடில்லி: ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு வகைகளில் ஆதரவு வழங்கும் நோக்கில், கேஷ்ப்ரீ பேமென்ட்ஸ், டார்வின் டைனமிக்ஸ், வல்ச்சர் இந்தியா, கார்ஸ்24 மற்றும் கவுன்சில் பார் ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா ஆகிய 5 நிறுவனங்களுடன் டி.பி.ஐ.ஐ.டி., எனப்படும் மத்திய தொழில் மற்றும் உ ள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டு துறை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

கேஷ்ப்ரீ பேமென்ட்ஸ் நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் வாயிலாக, தகுதியுள்ள ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பான பணப்பரிவர்த்தனை வசதிகள், அடையாள சரிபார்ப்பு, இடர் மேலாண்மை சேவைகள் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும்.

டார்வின் டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தம் வாயிலாக, திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மற்றும் புதுமைகளை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வல்ச்சர் இந்தியாவுடனான ஒப்பந்தம், ஸ்டார்ட்அப்களின் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வசதிகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதுடன், தொழில்நுட்ப திறன் மேம்பாடு மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு வசதிகளை பெற உதவும்.

கார் ஸ்24 நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தம் வாயிலாக, ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனர்களுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படும்.

கவு ன்சில் பார் ஸ்டார்ட்அப் இந்தியாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் வாயிலாக, டி.பி.ஐ.ஐ.டி., அங்கீகாரம் பெற்ற ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு முதலீடு, வர்த்தக கூட்டாண்மை, வழிகாட்டுதல்கள் கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித் தனர்.

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