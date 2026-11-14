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தேயிலை ஏற்றுமதி 9% சரிவு

தேயிலை ஏற்றுமதி 9% சரிவு

UPDATED : நவ 15, 2026 02:06 AM

ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 02:06 AM ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM

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நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., - செப்., காலத்தில் தேயிலை ஏற்றுமதி அளவு 9 சதவீதமும், மதிப்பு 8 சதவீதமும் சரிந்துள்ளதாக இந்திய தேயிலை வாரிய தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

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ஏற்றுமதி அளவு (கோடி கிலோவில்)

2025 | 14.09

2026 | 12.84

சரிவு | 8.87%

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பிராந்திய பங்களிப்பு

2025

வட இந்தியா | 9.45 | 67%

தென் இந்தியா | 4.63 | 33%

2026

வட இந்தியா | 8.82 | 69%

தென் இந்தியா | 4.01 | 31%

ஏற்றுமதி மதிப்பு (ரூ. கோடியில்)

2025 | 4,351

2026 | 4,016 (7.70% குறைவு)

ஒரு கிலோ சராசரி விலை (ரூ.)

2025 | 308.69

2026 | 312.70 (1.30% உயர்வு)

தென்னிந்திய தேயிலை விலை

2025 | 256.18

2026 | 268.39 (4.77% உயர்வு)

ஆதாரம்: இந்திய தேயிலை வாரியம்

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