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எண்கள் சொல்லும் செய்தி

எண்கள் சொல்லும் செய்தி

ADDED : ஆக 09, 2026 03:30 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:30 AM

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48.84

துறைமுகங்களில் கப்பல்கள் வந்து, பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை இறக்கி, வெளியேறும் நேரம் 52.87 மணி நேரத்தில் இருந்து 48.84 மணியாக குறைந்துள்ளது.

18

பிஹாரில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடல் வழியாக கப்பலில், 18 டன் தாமரை விதைகள் (மகானா) முதல்முறை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

100

கிராமப்புற மொபைல் சிக்னல் கோபுரங்கள் அமைப்பதில் 100 சதவீத இலக்கை எட்டுவதற்கு, இடத்தேர்வு, நிதி தேவைக்கு ஆந்திர அரசு உதவ முன்வந்துள்ளது.

5,25,000

நடப்பு ஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில், கட்டி முடித்து விற்பனையாகாத வீடுகள் எண்ணிக்கை, கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 4% உயர்ந்து 5.25 லட்சமானது.

54

ஜன் தன் வங்கி கணக்கு பயனாளிகளில், உத்தர பிரதேசம், பிஹார், மேற்கு வங்கம், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகிய 5 மாநிலங்கள், அதிகபட்சமாக 54% இடம்பிடித்துள்ளன.

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