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சென்னை: அமெரிக்க கடற்படையின் சரக்கு போக்குவரத்து கப்பலான யு.எஸ்.என்.எஸ்., வாலி ஷிரா, பழுதுபார்ப்பு பணிகளுக்காக, சென்னைக்கு அருகே காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள எல் அண்டு டி., கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு வந்துள்ளது.
இந்தியா – அமெரிக்கா இடையே 2023ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட கப்பல் பழுதுபார்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், நேற்று முன்தினம் இக்கப்பல் வந்தடைந்ததாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
காட்டுப்பள்ளியில் அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் பழுதுபார்க்கப்படுவது இது ஐந்தாவது முறையாகும். கப்பல் பணியாளர்கள் நாட்டிற்குள் வருவதற்கும் வெளியேறுவதற்குமான நடைமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பின் வந்துள்ள முதல் அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் இதுவாகும்.
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:45 PM
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சென்னை: அமெரிக்க கடற்படையின் சரக்கு போக்குவரத்து கப்பலான யு.எஸ்.என்.எஸ்., வாலி ஷிரா, பழுதுபார்ப்பு பணிகளுக்காக, சென்னைக்கு அருகே காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள எல் அண்டு டி., கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு வந்துள்ளது.
இந்தியா – அமெரிக்கா இடையே 2023ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட கப்பல் பழுதுபார்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், நேற்று முன்தினம் இக்கப்பல் வந்தடைந்ததாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
காட்டுப்பள்ளியில் அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் பழுதுபார்க்கப்படுவது இது ஐந்தாவது முறையாகும். கப்பல் பணியாளர்கள் நாட்டிற்குள் வருவதற்கும் வெளியேறுவதற்குமான நடைமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பின் வந்துள்ள முதல் அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் இதுவாகும்.