தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/குளோசிங் ஆக்ஷன், எப் அண்டு ஓ வர்த்தக நேரங்களில் திருத்தம்

குளோசிங் ஆக்ஷன், எப் அண்டு ஓ வர்த்தக நேரங்களில் திருத்தம்

குளோசிங் ஆக்ஷன், எப் அண்டு ஓ வர்த்தக நேரங்களில் திருத்தம்

UPDATED : நவ 09, 2026 02:29 AM

ADDED : நவ 08, 2026 08:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 09, 2026 02:29 AM ADDED : நவ 08, 2026 08:06 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

என்.எஸ்.இ., வர்த்தக நேரங்கள் மற்றும் வழிமுறைகளில் செபியின் வழிகாட்டுதலின்படி புதிய மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 'குளோசிங்க் ஆக்ஷன்' நேரம் சுருக்கப்படுவதுடன், டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தக நேரம் மாலை 3:45 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பு திய மாற்றங்கள் வரும் டிசம்பர் 7ம் தேதி முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன.

புதிய வர்த்தக முறை மாற்றங்கள்



1 சி.ஏ.எஸ்.,: 10 நிமிடங்களாக சுருக்கப்பட்டுள்ளது (மாலை 3:30 முதல் 3:40 வரை)

2 எப் அண்டு ஓ வர்த்தக நேரம்: பங்கு மற்றும் குறியீட்டு டெரிவேடிவ்கள் மாலை 3:45 வரை நீடிப்பு. எக்ஸ்பயரி நாள் குறியீட்டு எப் அண்டு ஓ மட்டும் 3:30 மணிக்கு நிறைவடையும்

3 இறுதி செட்டில்மென்ட் விலை: கடைசி 30 நிமிடங்களின் (3:00 - 3:30 மணி வரை)

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us