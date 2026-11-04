தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகளால் கடன் பத்திர வருமானம் சரிவு

அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகளால் கடன் பத்திர வருமானம் சரிவு

அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகளால் கடன் பத்திர வருமானம் சரிவு

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:25 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:25 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

அமெரிக்காவின் இடைக்கால தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற்ற நிலையில், நேற்று அமெரிக்காவின் 10 ஆண்டு கடன் பத்திரங்களின் வருமானம் கிட்டத்தட்ட 0.05 சதவீத புள்ளிகள் குறைந்து 4.90 சதவீதம் வரை இறங்கியது.

மேலும், இரண்டு ஆண்டு பத்திரங்களின் வருமானம் 4.55 சதவீதமாகவும், 30 ஆண்டு பத்திரங்களின் வருமானம் 5.29 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us