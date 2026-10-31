தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/தங்க பத்திர முதலீடு 270% லாபம்

தங்க பத்திர முதலீடு 270% லாபம்

தங்க பத்திர முதலீடு 270% லாபம்

ADDED : அக் 31, 2026 01:20 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 31, 2026 01:20 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

2019 –- 2020 நிதியாண்டில் ஆறாவது கட்டமாக வெளியிடப்பட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கிராம் தங்கம்

முதலீடு செய்த போது

ரூ. 3,835

தற்போது கிடைப்பது

ரூ. 14,213

லாப தொகை

ரூ. 10,378

லாபம்

270%

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us