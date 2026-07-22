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ஐ.பி.ஓ., அலசல் இந்தோ - எம்.ஐ.எம்., லிமிடெட்

ஐ.பி.ஓ., அலசல் இந்தோ - எம்.ஐ.எம்., லிமிடெட்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:27 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:27 AM

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'மெட்டல் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்' தொழில்நுட்பத்தில் துல்லியமான பொறியியல் பாகங்களை வடிவமைப்பு முதல் அசெம்பிளி வரை முழுமையாக உற்பத்தி செய்யும் தீர்வுகளை இந்நிறுவனம் வழங்குகிறது. கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இத்துறையில் உலகின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக இருக்கும் இந்நிறுவனம், 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன் செயல்படுகிறது. கடந்த 2025ம் ஆண்டு எம்.ஐ.எம்., வருவாய் அடிப்படையில் 6.80 சதவீத உலகளாவிய சந்தை பங்களிப்பை பெற்றிருந்தது.

சிறப்பம்சங்கள்

*இந்தியா, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் உற்பத்தி வசதிகளுடன் கூடிய உலகளாவிய செயல்பாடு

* மெட்டல் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் துறையில் உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவப்பட்ட உற்பத்தித் திறன் கொண்ட நிறுவனம்

* வாகன உற்பத்தி, பாதுகாப்பு, மருத்துவம், நுகர்வோர் பொருட்கள் மற்றும் விண்வெளித் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் பரந்த வாடிக்கையாளர் அடித்தளம்

* வடிவமைப்பு முதல் இறுதி உற்பத்தி, அசெம்பிளி வரை ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி செயல்முறை

* எம்.ஐ.எம்., பாகங்களுக்கான உலகளாவிய தேவை அதிகரித்து வருவதால், வலுவான வளர்ச்சி வாய்ப்பு

* 3டி மெட்டல் பிரின்டிங் போன்ற மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் வாயிலாக தொடர்ச்சியான புதுமைகளை முன்னெடுத்து வருவது

* தேவைக்கேற்ப மாற்றி வடிவமைக்கும் திறன் மற்றும் உயர் துல்லியமான பொறியியல் தீர்வுகளை வழங்கும் வலுவான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு திறன்கள்

* உலகளவில் 45க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் நீண்டகால வாடிக்கையாளர் உறவுகள்

எதிர்கால விரிவாக்கத்திற்கு ஆதரவான வலுவான நிதிச் செயல்திறன்.

இடர்கள்

* ஏற்றுமதி சார்ந்த வருவாய் காரணமாக அன்னிய செலாவணி மாற்றங்களின் தாக்கம் அதிகம்

* எம்.ஐ.எம்., டூலிங் மற்றும் உற்பத்திக்கு அதிக முதலீடு, சிக்கலான செயல்முறை தேவை

* மாற்று உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்களிடமிருந்து கடுமையான போட்டி

* உலகளாவிய போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது புவியியல் மற்றும் தயாரிப்பு பன்முகத்தன்மை குறைவு

* மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் வினியோகத் தொடர் தடைகள் லாபத்தை பாதிக்கக்கூடும்

* சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் செயல்பாட்டில் அதிக சுமையை உருவாக்குகிறது

* அதிகரித்து வரும் தொழிலாளர் செலவுகள் மற்றும் தொழிலாளர் மேலாண்மை சவால்கள் நிறுவனத்திற்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன

* மேம்பட்ட அடுத்த தலைமுறை பொறியியல் பொருட்கள் மற்றும் நவீன உற்பத்தி முறைகளால் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்

* குறிப்பிட்ட தொழில்துறைகளையும் அல்லது ஒரு சில முக்கிய வாடிக்கையாளர்களையும் அதிகமாக சார்ந்திருப்பது வணிக ரீதியான ரிஸ்க்கை அதிகரிக்கக்கூடும்.

கவனம்: முதலீடு செய்யும் முன் விலை மதிப்பீடு, சந்தையின் போக்கு மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சியின் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றில், முழுமையான ஆய்வை மேற்கொள்ளவேண்டும். நிறுவனத்தின் அடிப்படை அம்சங்கள், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு திறன் மற்றும் பங்கின் விலை மதிப்பிடப்பட்ட முறை ஆகியவற்றையும் முதலீட்டாளர்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்தே முடிவெடுக்கவேண்டும்.

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