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டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் : ஏற்றம் வருவதற்கான வேகம் சற்று குறைந்துள்ளது

டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் : ஏற்றம் வருவதற்கான வேகம் சற்று குறைந்துள்ளது

UPDATED : ஜூலை 22, 2026 02:38 AM

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:20 AM

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UPDATED : ஜூலை 22, 2026 02:38 AM ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:20 AM

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நிப்டி 22 புள்ளிகள் சரிவுடன் தொடங்கி, சிறிய ஏற்றத்திற்கு பின் தொடர்ந்து சரிந்து அதிகபட்சமாக 99 புள்ளிகள் வரை வீழ்ச்சியடைந்தது. நாளின் முடிவில் 50 புள்ளிகள் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. பரந்த சந்தை குறியீடுகள் 18ல் 16 குறியீடுகள் ஏற்றத்துடனும்; 2 குறியீடுகள் இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன.

இவற்றில், 'நிப்டி ஸ்மால்கேப்100' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.53 சதவீத உயர்வுடனும், 'நிப்டி100' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.09 சதவீத சரிவுடனும் நிறைவடைந்தன. 21 துறை சார்ந்த குறியீடுகளில் 14 குறியீடுகள் ஏற்றத்துடனும்; 7 குறியீடுகள் இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன.

இவற்றில், 'நிப்டி கெமிக்கல்ஸ்' குறியீடு அதிக பட்சமாக 1.49 சதவீத ஏற்றத்துடனும், 'நிப்டி பி.எஸ்.யு., பேங்க்' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.88 சதவீத இறக்கத்துடனும் முடிவடைந்தன.

வர்த்தகம் நடந்த 3,436 நிறுவனங்களின் பங்குகளில் 1,810 ஏற்றத்துடனும்; 1,504 இறக்கத்துடனும்; 122 மாற்றம் ஏதும் இல்லாமலும் நிறைவடைந்திருந்தன. நிப்டி இறக்கத்துடன் நிறைவடைந்திருந்தாலும், 24,000 எனும் சப்போர்ட்டுக்கு மேல் இருப்பதால் டெக்னிக்கல் அமைப்பு இன்னும் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படவில்லை. ஏற்றத்திற்கான வாய்ப்பு இன்னமும் இருக்கவே செய்கிறது எனலாம்.

தற்போதைக்கு நிப்டி 24,100 மற்றும் 24,500க்கு நடுவே கன்சாலிடேஷன் ஆகிக்கொண்டுள்ள தோற்றம் தென்படுகிறது. 24,500 என்ற நிலையை வலுவாக கடந்தால் மட்டுமே நிப்டியில் அடுத்த கட்ட பெரிய நகர்வை எதிர்பார்க்கலாம். மொமென்டம் இண்டிக்கேட்டர்களில் ஆர்.எஸ்.ஐ., ஏற்றத்திற்கு சற்று ஆதரவாகவும், எம்.ஏ.சி.டி., ஆர்.ஓ.சி., ஸ்டாக்காஸ்ட்டிக் போன்றவை குறுகியகால ஏற்றத்திற்கான மொமொன்டம் சற்று குறைந்துள்ளதையும் காட்டுகிறது.

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எனவே தற்போதைய வரம்பை விட்டு வெளியேறும் வரை குறுகிய வரம்பிற்குள்ளேயே நிப்டி நகர்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. 24,250-24,300க்கு மேலே சென்றால் 24,400-24,500 வரையிலும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 24,100க்கு கீழே சென்றால் 24,000-23,900 என்ற லெவல்வரை செல்லக்கூடும்.

தற்போதைய டெக்னிக்கல் சூழல் நிப்டியில் பெரிய மாற்றம் இல்லாமலோ அல்லது சிறிய ஏற்றமோ நடைபெற வாய்ப்பிருப்பதையே காட்டுகிறது. செய்திகளே அடுத்த கட்டத்தை நிர்ணயிக்கும் எனலாம்.

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