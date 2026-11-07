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‘நிப்பான் லைப் இந்தியா’ பங்கு விலை 16% உயர்வு

‘நிப்பான் லைப் இந்தியா’ பங்கு விலை 16% உயர்வு

ADDED : நவ 07, 2026 02:11 AM

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ADDED : நவ 07, 2026 02:11 AM

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பங்கு சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்; நிர்வாகத்தில் உள்ள சொத்து மதிப்பு உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, ‘நிப்பான் லைப் இந்தியா அசெட் மேனேஜ்மென்ட்’ நிறுவனத்தின் பங்கு விலை, கடந்த ஐந்து வர்த்தக நாட்களில் 16 சதவீதத்தைக் கடந்து உயர்ந்துள்ளது.

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