‘நிப்பான் லைப் இந்தியா’ பங்கு விலை 16% உயர்வு

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பங்கு சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்; நிர்வாகத்தில் உள்ள சொத்து மதிப்பு உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, ‘நிப்பான் லைப் இந்தியா அசெட் மேனேஜ்மென்ட்’ நிறுவனத்தின் பங்கு விலை, கடந்த ஐந்து வர்த்தக நாட்களில் 16 சதவீதத்தைக் கடந்து உயர்ந்துள்ளது.
ADDED : நவ 07, 2026 02:11 AM
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பங்கு சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்; நிர்வாகத்தில் உள்ள சொத்து மதிப்பு உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, ‘நிப்பான் லைப் இந்தியா அசெட் மேனேஜ்மென்ட்’ நிறுவனத்தின் பங்கு விலை, கடந்த ஐந்து வர்த்தக நாட்களில் 16 சதவீதத்தைக் கடந்து உயர்ந்துள்ளது.