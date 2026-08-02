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﻿ செல்வத்தை உருவாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வழிகாட்ட சென்னையில் நடந்த கருத்தரங்கம்

﻿ செல்வத்தை உருவாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வழிகாட்ட சென்னையில் நடந்த கருத்தரங்கம்

UPDATED : ஆக 02, 2026 02:50 AM

ADDED : ஆக 02, 2026 02:43 AM

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UPDATED : ஆக 02, 2026 02:50 AM ADDED : ஆக 02, 2026 02:43 AM

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தமிழகத்தில் நிதி மேலாண்மை பற்றிய விழிப்புணர்வை அனைவரிடமும் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், 'மேஜிக் 20 தமிழ்' நிறுவனம் 'மேஜிக் மனி டி.என்.சம்மிட்' கருத்தரங்கை, நேற்று சென்னையில் உள்ள ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடத்தியது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், 250க்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் கலந்துகொண்டு பல்வேறு நிதி திட்டங்கள் தொடர்பாக தங்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களை நிபுணர்களிடம் ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்தனர்.

ஒரு முதலீட்டாளர் எந்த பாதையில் செல்ல வேண்டும்; எதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

பங்குச்சந்தையின் குறுகிய கால ஏற்ற, இறக்கங்களை கணிப்பதை விட, சரியான முதலீட்டு ஒழுக்கமும், சொத்து ஒதுக்கீடும், நீண்டகால முதலீட்டு திட்டமிடலுமே செல்வத்தை உருவாக்கும் முக்கிய காரணிகள் என்று பல்வேறு நிதித் துறை நிபுணர்கள் வலியுறுத்தினர்.

'ஆதித்ய பிர்லா சன் லைப் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி பாலசுப்ரமணியன், நிதி எழுத்தாளர் வ.நாகப்பன், ஹெச்.டி.எப்.சி., பென்ஷன் பண்டின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஸ்ரீராம் ஐயர், 'காம்ட்ரென்ட்ஸ் ரிசர்ச்' இணை நிறுவனர் ஞானசேகர் தியாகராஜன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு உரை நிகழ்த்தினர்.

மேலும், '360 ஒன் அசெட் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி ராகவ் ஐயங்கார், இந்தியா ஐ.என்.எக்ஸ்., நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் விஜய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஐதாட் நிறுவனர் ஷியாம் சேகர், கோயம்புத்துார் கேபிட்டல் இயக்குநர் டாக்டர் எஸ். கார்த்திகேயன்' உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டு முதலீட்டாளர்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.



சந்தை எவ்வளவு உயரும் என்பதை மட்டும் கவனிப்பதை விட, எப்படி முதலீடு செய்கிறோம் என்பதில்தான் வெற்றி உள்ளது என தெரிவித்த நிபுணர்கள், கமாடிட்டி சந்தையில் சரிவு என்பது இயல்பானது என்றும் கூறினர். தங்கம் மிகவும் எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய சொத்து என்பதால் விலை குறையும்போது சிறுக சிறுக முதலீடு செய்யலாம் எனவும் தெரிவித்தனர்.

இதுதவிர, உலகளாவிய முதலீடுகள், நீண்டகால செல்வத்தை உருவாக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றியும் நிபுணர்கள் உரை நிகழ்த்தியது முதலீட்டாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

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