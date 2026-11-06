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சென்னை: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கான அட்டவணையை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டது.
10ம் வகுப்பு தேர்வு பிப்ரவரி 16ல் துவங்கி மார்ச் 9 ல் நிறைவு பெறுகிறது.
12ம் வகுப்பு தேர்வு பிப்ரவரி 16ல் துவங்கி ஏப்ரல் 9 ல் நிறைவுபெறுகிறது. தேர்வு எழுத சுமார் 46 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். காலை 10:30 மணிக்கு அனைத்து தேர்வும் துவங்குகிறது.
83 பாடங்களுக்கு 10ம் வகுப்பு மாணவர்களும்
121 பாடங்களுக்கு பிளஸ் 2 மாணவர்களும் தேர்வு எழுத உள்ளனர்.
சிபிஎஸ்இ 10, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு
சிபிஎஸ்இ 10, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:47 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:46 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:47 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:46 PM
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சென்னை: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுக்கான அட்டவணையை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டது.
10ம் வகுப்பு தேர்வு பிப்ரவரி 16ல் துவங்கி மார்ச் 9 ல் நிறைவு பெறுகிறது.
12ம் வகுப்பு தேர்வு பிப்ரவரி 16ல் துவங்கி ஏப்ரல் 9 ல் நிறைவுபெறுகிறது. தேர்வு எழுத சுமார் 46 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். காலை 10:30 மணிக்கு அனைத்து தேர்வும் துவங்குகிறது.
83 பாடங்களுக்கு 10ம் வகுப்பு மாணவர்களும்
121 பாடங்களுக்கு பிளஸ் 2 மாணவர்களும் தேர்வு எழுத உள்ளனர்.