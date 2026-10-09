காங்., பெண் பிரமுகர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ‘பளார்’

UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
புதுடில்லி: காங்கிரஸ் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த பெண் பிரமுகர்கள் இருவர், ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தப்பணியில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டி, இதற்கு பொறுப்பான தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஸ் குமாரை பதவிநீக்க வலியுறுத்தி, டில்லியில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் சில நாட்களாக போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. எதிர்க்கட்சியான காங்கிரசும், இந்த போராட்டத்தில் குதித்துள்ளது.
காங்கிரஸ் சார்பில் நடக்கும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க, நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் அக்கட்சியினர் டில்லி நோக்கி வருகின்றனர். ஹரியானா மகிளா காங்கிரஸ் தலைவி பேர்ல் சவுத்ரி மற்றும் மாவட்ட காங்., தலைவர் பல்ஜித் கவுஷிக் ஆகியோரின் தலைமையில், பழைய பரிதாபாத்தில் உள்ள சாண்டி வாலி தர்மசாலாவிலிருந்து, பாத்வாரி மந்திர் வரை நேற்று பேரணி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பல்லப்கர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் பெண் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட பாராக் சர்மா என்பவர், ஆதரவாளர்கள் சூழ பதாகையுடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கு அருகில், கஜ்னா லம்பா என்ற காங்., பெண் பிரமுகரும் நடந்து சென்றார். பாராக்கை, லம்பா முந்த செல்ல முயன்றார்.
அப்போது, அவரின் கன்னத்தில் பராக் பளார் என, அறைந்தார். இதனால் கோபமடைந்த லம்பாவும், பராக்கை அறைந்தார். அவர்களுடன் வந்திருந்த காங்., மாவட்ட தலைவர்கள் பல்ஜித் கவுஷிக் மற்றும் பிரமுகர்கள் தலையிட்டு, இருவரையும் சமாதானப்படுத்தினர்.
இது குறித்து வீடியோ வெளியாகி, வேகமாக பரவி வருகிறது.