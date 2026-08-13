வெளுத்து வாங்கும் கனமழை ஒடிஷா முழுதும் ‘ரெட் அலெர்ட்’
வெளுத்து வாங்கும் கனமழை ஒடிஷா முழுதும் ‘ரெட் அலெர்ட்’
ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM
புவனேஸ்வர், ஆக. 14–
வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றத்தழுத்த தாழ்வு பகுதி தீவிரமடைந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியதை அடுத்து கடந்த 24 மணிநேரத்தில் ஒடிஷா முழுதும் கனமழை பெய்த்து. இதனால், மாநிலம் முழுதும், ‘ரெட் அலெர்ட்’ விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலின் வடமேற்கு பகுதியில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடமேற்கு திசை நோக்கி தீவிரமாக நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது. இதனால் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஒடிஷா முழுதும் பலத்த மழை பெய்தது. கனமழையால் மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை 5:30 மணியுடன் நிறைவடைந்த கடந்த 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக பாலசோர் மாவட்டத்தின் போக்ராயில் 23.6 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது; ஷியாமகுண்டத்தில் 23. செ.மீ., மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தின் பரிபடாவில் 21.5 செ.மீ., ராஜ்காட்டில் 20.4 செ.மீ., மழை பதிவாகியது. பாலசோரில் அதிகபட்சமாக 13.7 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தின் சிமிலிபால் மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால், பாலசோர் மாவட்டத்தில் பாயும் புதாபலங்கா, ஜலகா நதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தில் நேற்று பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டது.
ஒடிஷா முழுதும் நேற்று கனமழைக்கான, ‘ரெட் அலெர்ட்’ விடுக்கப்பட்டது.