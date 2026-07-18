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/செய்திகள்/இந்தியா/ ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1'

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1'

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1'

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:29 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:29 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM

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ஸ்ரீஹரிகோட்டா:நாட்டின் முதல் தனியார் சுற்றுப்பாதை ராக்கெட்டான, 'விக்ரம் - 1' வெற்றிகரமாக நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதன் மூலம், தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கிய ராக்கெட்டுகளை விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தும் திறன் பெற்ற உலகின் மூன்றாவது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது.

நம் நாட்டில் ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோள் உருவாக்கம், ராக்கெட் ஏவுதலை உள்ளடக்கிய விண்வெளி துறையில், 'இஸ்ரோ' எனப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் மட்டுமே ஈடுபட்டு வருகிறது.

அமெரிக்காவில் விண்வெளி துறையில், தனியார் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. நம் நாட்டிலும் விண்வெளி துறையில் தனியார் நிறுவனங்கள் ஈடுபட, மத்திய அரசு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தது. இதன் வாயிலாக தற்போது, 75,000 கோடி ரூபாயாக உள்ள இந்திய விண்வெளி துறை சந்தை மதிப்பை, 2040ல், 9 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின், 'இன் - ஸ்பேஸ்' நிறுவனம், அரசு மற்றும் தனியர் நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதை சேர்ந்த, 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனம், 'விக்ரம் - 1' என்ற ராக்கெட்டை உருவாக்கியது.

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில் இருந்து, நேற்று நண்பகல் 12:05 மணிக்கு, இந்த ராக்கெட் விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது.

காலை 11:30 மணிக்கு ராக்கெட் ஏவ திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், இறுதி கட்ட தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளால் அரை மணி நேரம் வரை தாமதமானது. எனினும், திட்டமிட்டபடி 'விக்ரம் - 1' ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டு, 450 கி.மீ., உயரத்திற்கு சென்றதும், அதில் இருந்த ஆய்வுக் கருவிகள் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டன.

'ஆகமன்' என, பெயரிடப்பட்ட இந்த திட்டப்படி தனியார் ராக்கெட் விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்து சென்றதை, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், முன்னாள் தலைவர் சோம்நாத், மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டனர்.

இது குறித்து, 'ஸ்கைரூட்' நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி பவன் குமார் சந்தானா கூறுகையில், ''விக்ரம் - 1 ராக்கெட் பயணத்தில் கிடைக்கும் தகவல்கள், எதிர்கால ராக்கெட் ஏவுதல்களுக்கு முக்கிய அடித்தளமாக அமையும்,'' என்றார்..

இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் கூறியதாவது:

இன்றைய சாதனை இந்திய விண்வெளி துறைக்கு மிகப்பெரிய மைல்கல். இந்தியாவில் தனியார் நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் செயல்பட வழிவகுத்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி. பிரதமரின் தலைமையில் இந்திய விண்வெளி சூழல் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

'ஆகமன்' திட்டம் 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனத்தின் இரண்டாவது திட்டமாகும். ஏற்கனவே கடந்த 2022, நவம்பரில், 'விக்ரம் - எஸ்' என்ற ராக்கெட்டை ஏவியது. இதன் மூலம், இந்திய மண்ணில் இருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் தனியார் ராக்கெட் என்ற பெருமை அந்நிறுவனம் பெற்றது.

'விக்ரம் - 1' சிறப்பம்சங்கள் * 7 அடுக்குமாடி உயரம் கொண்ட 'விக்ரம் - 1' ராக்கெட் முற்றிலும் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டது * நாட்டின் முதல் முழுமையான கார்பன் கூட்டுப் பொருள் கட்டமைப்பு கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது * ராக்கெட்டின் இறுதி பகுதியை கட்டுப்படுத்த முப்பரிமாண முறையில் அச்சிடப்பட்ட அதிநவீன திரவ எரிபொருள் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டது * அதிகபட்சம் 350 கிலோ எடை கொண்ட கருவிகளை விண்வெளிக்கு சுமந்து செல்லும் திறன் பெற்றது



'முக்கியமான மைல்கல்' பிரதமர் மோடி பாராட்டு நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1' வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர், ''நம் தேசத்தின் மிகப் பெரிய சாதனை. தேசத்தின் விண்வெளி பயணத்தில் மிக முக்கியமான மைல் கல். விண்வெளித் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள், நாட்டின் இளைஞர்கள் புதிய சாதனைகளை படைப்பதற்கான கதவுகளை திறந்துவிட்டுள்ளது,'' என பாராட்டியுள்ளார்.



விநோத பொருட்களுடன் பறந்த 'விக்ரம் - 1' தொழில்நுட்ப சோதனை கருவிகளுடன் சேர்த்து, சில சுவாரசியமான கலைப் பொருட்களையும் 'விக்ரம் - 1' ராக்கெட் சுமந்து சென்றது. விண்வெளி கழிவுகளை அகற்றும் 'ரோபோடிக்' கை தொழில்நுட்பம், ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட வைரம், விண்வெளி நாயகர்களான விக்ரம் சாராபாய், சி.வி.ராமன், அப்துல் கலாம் ஆகியோரின், 'மினியேச்சர்' சிற்பங்கள் அடங்கிய தங்க ராக்கெட், பிரதமர் மோடியின் 'வந்தே மாதரம்' வாழ்த்து செய்தி ஆகியவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. 'விக்ரம் - 1' ராக்கெட்டை உருவாக்கிய பொறியாளர்களின் கையெழுத்துகளும் ராக்கெட்டில் வைத்து விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.



சாதனை படைத்த சராசரி மாணவர் நாட்டின் விண்வெளி வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்துள்ள 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனத்தின் இணை இயக்குநர் பவன்குமார் சந்தானா, பள்ளி காலத்தில் கணித பாடத்தில் 51 மதிப்பெண்கள் மட்டுமே எடுத்த சராசரி மாணவர். பிற்காலத்தில், மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள நாட்டின் புகழ்பெற்ற கரக்பூர் ஐ.ஐ.டி.,யில் படித்து, இஸ்ரோவின் புகழ்பெற்ற ஜி.எஸ்.எல்.வி., மார்க் 3 திட்டத்தில் முக்கிய விஞ்ஞானியாக பணியாற்றினார். விண்வெளித் துறையில் சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டதும், இஸ்ரோ பணியை துறந்துவிட்டு, சக நண்பரான நாக பரத் டாகாவுடன் சேர்ந்து 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனத்தை பவன்குமார் சந்தானா தொடங்கினார். ஹைதராபாதை மையமாக கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனம், நாட்டின் மிகப் பெரிய தனியார் ராக்கெட் உற்பத்தி நிலையமாக தற்போது உருவெடுத்துள்ளது.



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