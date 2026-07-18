ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1'
ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய்ந்தது நாட்டின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம் - 1'
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:29 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM
ஸ்ரீஹரிகோட்டா:நாட்டின் முதல் தனியார் சுற்றுப்பாதை ராக்கெட்டான, 'விக்ரம் - 1' வெற்றிகரமாக நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதன் மூலம், தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கிய ராக்கெட்டுகளை விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தும் திறன் பெற்ற உலகின் மூன்றாவது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது.
நம் நாட்டில் ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோள் உருவாக்கம், ராக்கெட் ஏவுதலை உள்ளடக்கிய விண்வெளி துறையில், 'இஸ்ரோ' எனப்படும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் மட்டுமே ஈடுபட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவில் விண்வெளி துறையில், தனியார் நிறுவனங்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. நம் நாட்டிலும் விண்வெளி துறையில் தனியார் நிறுவனங்கள் ஈடுபட, மத்திய அரசு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தது. இதன் வாயிலாக தற்போது, 75,000 கோடி ரூபாயாக உள்ள இந்திய விண்வெளி துறை சந்தை மதிப்பை, 2040ல், 9 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின், 'இன் - ஸ்பேஸ்' நிறுவனம், அரசு மற்றும் தனியர் நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதை சேர்ந்த, 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனம், 'விக்ரம் - 1' என்ற ராக்கெட்டை உருவாக்கியது.
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில் இருந்து, நேற்று நண்பகல் 12:05 மணிக்கு, இந்த ராக்கெட் விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது.
காலை 11:30 மணிக்கு ராக்கெட் ஏவ திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், இறுதி கட்ட தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளால் அரை மணி நேரம் வரை தாமதமானது. எனினும், திட்டமிட்டபடி 'விக்ரம் - 1' ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டு, 450 கி.மீ., உயரத்திற்கு சென்றதும், அதில் இருந்த ஆய்வுக் கருவிகள் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, புவி சுற்றுவட்டப் பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டன.
'ஆகமன்' என, பெயரிடப்பட்ட இந்த திட்டப்படி தனியார் ராக்கெட் விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்து சென்றதை, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், முன்னாள் தலைவர் சோம்நாத், மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டனர்.
இது குறித்து, 'ஸ்கைரூட்' நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி பவன் குமார் சந்தானா கூறுகையில், ''விக்ரம் - 1 ராக்கெட் பயணத்தில் கிடைக்கும் தகவல்கள், எதிர்கால ராக்கெட் ஏவுதல்களுக்கு முக்கிய அடித்தளமாக அமையும்,'' என்றார்..
இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் கூறியதாவது:
இன்றைய சாதனை இந்திய விண்வெளி துறைக்கு மிகப்பெரிய மைல்கல். இந்தியாவில் தனியார் நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் செயல்பட வழிவகுத்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி. பிரதமரின் தலைமையில் இந்திய விண்வெளி சூழல் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'ஆகமன்' திட்டம் 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனத்தின் இரண்டாவது திட்டமாகும். ஏற்கனவே கடந்த 2022, நவம்பரில், 'விக்ரம் - எஸ்' என்ற ராக்கெட்டை ஏவியது. இதன் மூலம், இந்திய மண்ணில் இருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் தனியார் ராக்கெட் என்ற பெருமை அந்நிறுவனம் பெற்றது.