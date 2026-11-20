ஸ்டாலினுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமா; பழனிசாமிக்கு அதிகமா?: அந்துமணி பதில்கள்
ஸ்டாலினுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமா; பழனிசாமிக்கு அதிகமா?: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 AM
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 AM
முதலில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் இருக்கிறதா, இல்லையா என்பதை அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் சரிபார்க்க வேண்டும். தி.மு.க., - காங்கிரஸ், த.வெ.க., - காங்கிரஸ் என பிளவுபட்டு விட்டதே!
முதலாமவருக்கு குருட்டு நம்பிக்கை மிக அதிகமாகி, கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்களை கோட்டை விட்டு விட்டார்; இரண்டாமவருக்கு அதீத நம்பிக்கை காரணமாக, கட்சியில் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாத நிலை ஏற்பட்டு விட்டது.
ஆக மொத்தத்தில், தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை செய்வதாகக் கூறி, அவர்களிடமிருந்தே கட்சி நிதி பெறுவதை ஒப்பு கொண்டுவிட்டார்!
நல்ல துவக்கம் தான். ஆனால், அப்படியும் புகார் ரசீதை மட்டும் கொடுத்து விட்டு, முதல் தகவல் அறிக்கையான, எப்.ஐ.ஆரே போடாமல் அலைக்கழித்து விடப் போகின்றனர் போலீசார்... டி.ஜி.பி., எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்!
அப்படியே, 'ஏற்கனவே உள்ள கடைகளையும் படிப்படியாக மூட வேண்டும்' என்றும் கூறி இருக்கலாம். ஆனால், அப்படி செய்தால் தமிழகத்தில் கள்ளச்சாராயம், தேனாறு, பாலாறாக ஓடும்.
தமிழக அரசு இத்திட்டத்தை, விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட அதே வேகத்தில் பரிசீலனை செய்து, ஆவன செய்ய வேண்டும். தமிழகம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும்.
முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி காலத்திலிருந்தே, 'தினமலர்' நாளிதழில் வெளியாகும் செய்தியை பார்த்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது நடந்து வருவது தானே! தி.மு.க., கவுன்சிலருக்கு இது புதிதாக இருக்கும் போல் தெரிகிறது!