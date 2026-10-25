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போர்கள், இயற்கை பேரிடர்கள், அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் என உலக நாடுகள் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிக்கும் வேளையில், சில நாடுகளில் தற்போது தேர்தல் சீசன் நடந்து வருகிறது. அமெரிக்க பார்லிமென்டுக்கு வரும், நவ., 3ல் இடைக்கால தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
இதைத் தவிர பல நாடுகளில் பார்லிமென்டுக்கும், பிரதமர், அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கும் தேர்தல் நடக்கிது. தேர்தல் நடக்கும் நாடுகளில் தற்போதைய ஆளும் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனநிலை மக்களிடையே வலுவடைந்துள்ளதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அவற்றில் மிக முக்கியமானவை:
பல நாடுகளில் இது தேர்தல் காலம்
பல நாடுகளில் இது தேர்தல் காலம்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
UPDATED : அக் 25, 2026 06:17 PM ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
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போர்கள், இயற்கை பேரிடர்கள், அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் என உலக நாடுகள் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிக்கும் வேளையில், சில நாடுகளில் தற்போது தேர்தல் சீசன் நடந்து வருகிறது. அமெரிக்க பார்லிமென்டுக்கு வரும், நவ., 3ல் இடைக்கால தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
இதைத் தவிர பல நாடுகளில் பார்லிமென்டுக்கும், பிரதமர், அதிபரை தேர்வு செய்வதற்கும் தேர்தல் நடக்கிது. தேர்தல் நடக்கும் நாடுகளில் தற்போதைய ஆளும் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனநிலை மக்களிடையே வலுவடைந்துள்ளதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அவற்றில் மிக முக்கியமானவை: