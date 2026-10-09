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/செய்திகள்/இந்தியா/யாருமே தன்னை கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட கமல்..: அந்துமணி பதில்கள்

யாருமே தன்னை கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட கமல்..: அந்துமணி பதில்கள்

யாருமே தன்னை கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட கமல்..: அந்துமணி பதில்கள்

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ADDED : அக் 09, 2026 12:27 AM

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ADDED : அக் 09, 2026 12:27 AM

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இரா.தீனதயாளன், விழுப்புரம்:

சத்தியாகிரகம் என்ற வலைதளம் துவக்கியுள்ளாரே ராகுல்?

அந்த வலைதளத்தில் எத்தனை பேர் அவருக்கு எதிராக சத்தியாகிரகம் செய்யப் போகின்றனரோ!

ஆர்.பிரசாத், சியாட்டில், அமெரிக்கா:

'முதல்வர் விஜயின் மொத்த கவனமும் நாற்காலியை காப்பாற்றுவதில் தான் உள்ளது' என்று, மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளாரே?

விஜய் தன் முதல்வர் அலுவலக நாற்காலியையே மாற்றி விட்டாரே... ஸ்டாலின் கவனிக்கவில்லையா? ஒருவேளை, அவருக்கும் ஒரு சோபா போயிருந்தால் அதில், 'ஹாயாக' ஓய்வெடுத்திருக்கலாம் என்ற எண்ணம் போலும்!

நடேஷ் கன்னா, நெல்லை:

மணிசங்கர் அய்யர் பாகிஸ்தான் சென்று, மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப் போகிறார் என்று செய்தி வருகிறதே?

போனால் போகட்டும், அவர் எங்கிருந்தாலும் எந்த பயனும் இல்லை.

பூரணி நாராயணன், சென்னை:

மனித மூளை ரகசியத்தை ஆராய்ந்து, நோபல் பரிசு பெறும் மூன்று விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மன அழுத்தம், வலிப்பு நோய், போதை பழக்க அடிமையாதல், நினைவாற்றல் இழப்பை கண்டறிந்து சிகிச்சைக்கு உதவும் என கூறப்படுகிறதே?

மருத்துவத்துறையில் மாபெரும் உதவியாகத் திகழும் இந்த கண்டுபிடிப்புகள், இன்றைய சூழ்நிலையில் போதைக்கு அடிமையாகி உள்ள பலரையும் மீட்டெடுக்க உதவும்.

வி.சி.கிருஷ்ணரத்னம், சென்னை:

நரேந்திர மோடி, குஜராத் முதல்வர் மற்றும் இந்திய பிரதமர் என தொடர்ந்து, 25 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்து சாதனை செய்துள்ளதை கமல்ஹாசன் பாராட்டியுள்ளாரே!

தான் கூட்டணி வைத்துள்ள தி.மு.க.,வின் நிலை அதோகதியாகி விட்டதாலும், தன்னை யாருமே கண்டுகொள்வதில்லை என்பதை கமல்ஹாசன் புரிந்து கொண்டு விட்டதாலும், மோடியை புகழ்ந்து இப்படி, 'பிட்' போட ஆரம்பித்துள்ளார்.

நா.சங்கரேஸ்வரி, சாத்துார்:

'பணம் கொடுக்காமல் தீபாவளி பட்டாசு வாங்கக்கூடாது' என்று, போலீஸ்காரர்களுக்கு விருதுநகர் மாவட்ட எஸ்.பி., உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாரே?

விருதுநகர் எஸ்.பி., கவுதம் கோயலை பாராட்டுவோம். தமிழகம் முழுதும் அனைத்து எஸ்.பி.,க்களும் இவர் போல் காவலர்களை நேர்மையாக செயல்பட உத்தரவு பிறப்பித்து, கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதா என்றும் உறுதி செய்ய வேண்டும்!

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