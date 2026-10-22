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ஜாமினில் வந்தவர் மீண்டும் கைது

ஜாமினில் வந்தவர் மீண்டும் கைது

UPDATED : அக் 09, 2026 12:59 AM

ADDED : அக் 09, 2026 12:57 AM

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UPDATED : அக் 09, 2026 12:59 AM ADDED : அக் 09, 2026 12:57 AM

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வடலுார்: ஜாமினில் வெளிவந்து, வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த வெங்கடாம்பேட்டையை சேர்ந்தவர் ஜெயராமன் மகன் பிரபு, 35; வன்கொடுமை தடுப்பு பிரிவு வழக்கில் கைதான இவர், ஜாமினில் வெளியே வந்தார். பின்னர் அவர் வழக்கு விசாரணைக்கு கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார். அதனைத் தொடர்ந்து நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது.

அ தன் பேரில், தலைமறைவாக இருந்த பிரபுவை குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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