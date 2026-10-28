தனுஷ் எப்படி ஒரு இயக்கத்தை கட்டுக்கோப்பாக நடத்த போகிறார்?: அந்துமணி பதில்கள்
தனுஷ் எப்படி ஒரு இயக்கத்தை கட்டுக்கோப்பாக நடத்த போகிறார்?: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 AM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 AM
அப்படியே அவர்கள் தங்கள் பணியை சரிவர செய்ய வேணடும்; பொதுமக்களை அலைக்கழிக்கக்க கூடாது என்றும் எச்சரிக்கலாம்.
உடனே இருவரும் சிரித்தபடி கைகோர்த்து, கரப்பான் பூச்சிகளுடன் சேர்ந்து ஒரு போராட்டத்தில் இறங்கி விடுவரே!
நாம் இயற்கையை அதன்போக்கில் விடாமல், ஆக்கிரமிப்புகளையும், குப்பைக்கூளங்களின் காடாகவும் மாற்றினால், இயற்கை சீற்றம் பெற்று, இப்படி கொந்தளிக்கும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ஏட்டு சுரைக்காய் மட்டும் போதாது; சுயபுத்தியும், விடாமுயற்சியும், கற்பனை திறனும், அதை செயல்படுத்தும் சாமர்த்தியமும் மாணவர்களுக்கு அவசியம் என்பதை நிரூபித்துள்ளார் ரவி தம்பா.
அது சரி... தன், மகளிரணி முதல் மாநாட்டிற்கே நான்கு மணி நேரம் தாமதமாக வந்துள்ளார். மழையில் நனைந்த நிர்வாகிகளுக்கு சரியான ஏற்பாடுகளும் செய்யவில்லை. அங்கு வந்த ஆண் ரசிகர்களை, தனுஷின் நிர்வாகிகள் விரட்டி அடித்துள்ளனர். இவர் எப்படி ஒரு இயக்கத்தை கட்டுக்கோப்பாக நடத்த போகிறார் என்ற கேள்வி எழுகிறதே!
தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் பெருமைப்பட வேண்டிய தகவல். அரசியல்வாதிகள், 'கட்டிங்' வாங்குவதை விட்டு நம் தொழிற்சாலைகளை வளர்த்தால், தமிழகம் மேலும் பல சாதனைகளை படைக்கும் என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
அண்ணாமலை யதார்த்தவாதி ஆயிற்றே. அவரும் இப்படி மனக்கோட்டை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டாரே!