தமிழகத்தில் நடப்பது ஜோதிடர் ஆட்சியா..?: அந்துமணி பதில்கள்
தமிழகத்தில் நடப்பது ஜோதிடர் ஆட்சியா..?: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 27, 2026 05:34 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:34 AM
அடக்கமாக இருப்பதாக நினைத்துச் செயல்படும், பா.ஜ., கட்சியின் மிகப் பெரிய பலவீனம் இது. பிரதமர் மோடி அறிவிக்கும் திட்டங்களில் பெரும்பாலானவை குறித்து, மக்களால் அறிய முடியவே இல்லை. பா.ஜ.,வினரும் உரிய பிரசாரம் செய்து, மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதில்லை. எதிர்க்கட்சிகளின் நெற்றிப் பொட்டில், 'பொளேர்' என, அடி கொடுக்கும் வகையில், பா.ஜ., செயல்பட்டால் தான், இனி, அதற்கு எதிர்காலம்! இல்லையெனில், கரப்பான்களும், கொசுக்களும் பெருகி, நாடு சின்னாபின்னமாகி விடும்!
ஜெயலலிதாவின் உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறாரோ இல்லையோ, அவரின் அறிவுத் திறனை, நினைவுத் திறனை, கண்டிப்பாக விஜய் பின்பற்றியே தீர வேண்டும். ஒருமுறை, காவிரி விவகாரம் குறித்து, அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கைச் சந்தித்து கோரிக்கை வைக்க, ஜெ., டில்லி சென்றார். அப்போது, பேச வேண்டிய விஷயங்களுக்கான குறிப்புகளை, அவருடைய பி.ஏ., எடுத்து வர மறந்து விட்டார். விடவில்லை ஜெயலலிதா... முதல்நாள் இரவு அதைப் படித்ததை நினைவில் வைத்து, 'பாயின்ட் பை பாயின்ட்' பேசி அசத்தினார். இந்த சாதுர்யம், விஜய்க்கு தேவை!
பேச்சு திறமை என்பது, தி.மு.க., தலைவர் கருணாநிதிக்கு இருந்தது போல், பிறவி குணமாக தான் இருக்க முடியும்; இல்லை என்றால், துண்டு சீட்டு தான்!
விஜய் மட்டுமா ஜோதிடத்தை நம்புகிறார். துர்கா ஸ்டாலின் செய்யாத பூஜை, பரிகாரங்களா... ஒட்டக பூஜை கூட செய்து பார்த்தாரே. அடுத்து, இப்போது ஈரோடு ஜோதிடர் கூறியதால், கட்சியை உதயநிதியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என, ஸ்டாலினை வற்புறுத்துகிறாரே...
அ.தி.மு.க.,வினர் செய்யாத யாகங்களா, பூஜைகளா... இதற்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்வார் கனிமொழி!
கட்டாயமாக, பொதுமக்களும் பொறுப்பு உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். மேலும், ஏரிகளிலும், குளங்களிலும் பிளாட் போட்டு விற்பவர்களும் திருந்த வேண்டும்!