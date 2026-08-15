ஆபாசம் தான் அரசியல் ஆயுதமா; ராகுலுக்கு எதிர்ப்பு!
ஆபாசம் தான் அரசியல் ஆயுதமா; ராகுலுக்கு எதிர்ப்பு!
ADDED : ஆக 15, 2026 05:01 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:01 AM
புதுடில்லி: மத்திய பா.ஜ., அரசின் வெளியுறவு கொள்கையை விமர்சிப்பதாக நினைத்து, ஆபாச கருத்து தெரிவித்ததாகக் கூறி, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலுக்கு பா.ஜ., தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
டில்லியில் நேற்று முன்தினம் நடந்த, காங்., நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், ''வெளிநாட்டு தலைவர்களை கட்டிப்பிடிப்பது தான், வெளியுறவு கொள்கை என்ற எண்ணம் பிரதமர் மோடிக்கு எங்கிருந்து வந்தது என, எனக்கு புரியவில்லை. மத்திய அரசின் பணி அரசியல்வாதிகளை கட்டிப்பிடிப்பது அல்ல, நாட்டின் நலன்களை பாதுகாப்பது தான்,'' என்றார்.
இதை விளக்குவதற்காக, மேடையில் இருந்த காங்., தலைவர் சந்தீப் தீக்ஷித்தை அவர் கட்டிப்பிடித்துக் காட்டினார். அப்போது, ''இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி என நினைத்து, என்னை கட்டிப்பிடிக்கவில்லையே?'' என, சந்தீப் தீக்ஷித் கேட்டார். பதிலளித்த ராகுல், ''நான் இன்னும் அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை,'' என்றார்.
இந்த உரையாடல் தொடர்பான வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. 'இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி மற்றும் பிரதமர் மோடியை கேலி செய்யும் வகையில் ராகுல் பேசியது தரம் தாழ்ந்த செயல்' என, பா.ஜ., தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி கூறுகையில், ''ராகுல் அவர்களே... நீங்கள் எப்போது தான் முதிர்ச்சியடைவீர்கள்? பிரதமர் மோடியை அவமதிப்பதன் மூலம், அவரை தேர்ந்தெடுத்த கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்களை நீங்கள் கேலி செய்கிறீர்கள்,'' என்றார்.
பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய ஜவுளித் துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கூறுகையில், ''ராகுலின் பேச்சு அருவருக்கத்தக்கது. அவரது தாத்தா, பாட்டி, தந்தை ஆகியோர் பிரதமர்களாக இருந்தவர்கள். அப்போதே அவரால் வெளியுறவு கொள்கையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால், இப்போதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது.
''ராகுலின் வெளியுறவு கொள்கை என்பது நாட்டுக்கு வெளியே சென்று, ஜார்ஜ் சோரோஸ் போன்றவர்களை சந்தித்து, நம் நாட்டை வசைபாடுவது தான். 12 ஆண்டுகளாக அவர் இதை தான் செய்து வருகிறார். மரியாதையும், அடிப்படை நாகரிகமும் ராகுலுக்கு தெரியவில்லை,'' என்றார்.
ராகுலின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பா.ஜ., - லோக்சபா எம்.பி., நிஷிகாந்த் துபே, காங்கிரைசச் சேர்ந்த மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா, கியூபா புரட்சியாளர் பிடல் காஸ்ட்ரோ, பாலஸ்தீன தலைவர் யாசர் அராபத் ஆகியோரை ஆரத்தழுவிய புகைப்படங்களை சமூக ஊடகத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், லோக்சபாவில் பிரதமர் மோடியை ராகுல் கட்டியணைத்த படத்தையும் பகிர்ந்து, அவர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
ஆபாசம் தான் அரசியல் ஆயுதமா?
ராகுலுக்கு ஆபாசம் தான் அரசியல் ஆயுதமா? பிரதமர் மோடியை, கொள்கை ரீதியாகவும், சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையிலும் எதிர்க்க முடியாமல், ஆபாச அரசியலை அவர் முன்னெடுத்திருப்பது அருவருக்கத்தக்கது. வெளிநாட்டு தலைவர்கள் உடனான நட்பை, இத்தனை கொச்சையாக வர்ணிக்கும் மனநிலை கொண்டவர், நிச்சயம் உளவியல் சிகிச்சைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவர் தான்.
- நயினார் நாகேந்திரன், தலைவர், தமிழக பா.ஜ.,