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﻿ ஊழலை ஒழிக்க 'டெண்டர்' விதிமுறைகளில் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம்!

﻿ ஊழலை ஒழிக்க 'டெண்டர்' விதிமுறைகளில் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம்!

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:49 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:49 AM

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- நமது நிருபர் -

ஊழல் மற்றும் முறைகேட்டை முற்றிலும் ஒழிக்க, 'டெண்டர்' விதிமுறைகளில் சீர்திருத்தம் செய்து, மக்களை கண்காணிப்பாளர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:

அரசின் பணம், நலத்திட்டங்களை விட அதிகமாக செலவிடப்படுவது, அரசு பணிகளுக்கான டெண்டர்களில் தான். அதில், ஆயிரத்தெட்டு ஓட்டைகள் இருப்பதால், அரசின் பணம் கோடிக்கணக்கில் திருடப் படுகிறது. இந்த திருட்டை தடுக்க, டெண்டர் வழிமுறைகளை சரி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும்.

த.வெ.க., அரசு தன்னை லஞ்சம், ஊழலுக்கு எதிரான அரசாக முன்னிறுத்தி வருகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான டெண்டர்கள், https://tntenders.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலமாகவே வெளியிடப்படுகின்றன. முன்னதாக துறை சார்ந்த அதிகாரிகளும், டெண்டர் கமிட்டி உறுப்பினர்களும் கலந்து பேசி, டெண்டருக்கான அறிவிப்பை ஆன்லைனில் வெளியிடுவர். இங்கிருந்து தான் முறைகேடு துவங்குகிறது. அதாவது,

* 'பார்ட்டி பண்ட்' வசூலுக்காக, திட்ட மதிப்பை, 30 சதவீதம் வரை, டெண்டர் கமிட்டியினர் அதிகரித்து விடுவர். தற்போது, கட்சி நிதி வாங்க மாட்டோம் என்று சொல்லும் த.வெ.க., அரசு, திட்ட மதிப்பை க ண்காணிக்க வேண்டும்

* பின், டெண்டருக்கான பி.ஓ.கியூ., எனப்படும் அளவுப் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதில் தான், டெண்டரின் தன்மையும், அதற்கான விபரக் குறிப்புகளும் இருக்கும். மூன்றாவது, டெண்டருக்கான கட்டுப்பாடுகள் என்ன என்பதன் விபரம் வெளியிடப்படும்

* ஆனால், விதிமுறைகள், கட்டுப்பாடுகளை, குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே பங்கேற்பது போல, அதிகாரிகள் வகுத்து விடுகின்றனர். இதை சரிசெய்ய, சிறு, குறு, நடுத்தரம், பெரியது என, டெண்டர்களை நான்காக பிரித்து, அதற்கென தனித்தனி விதிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்

* டெண்டரில் பங்கேற்ற ஒப்பந்ததாரர்களின் விண்ணப்பங்கள், நிதிசார் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஏலப்புள்ளி வாரியாக ஆராயப்பட்டு, தகுதியான நபர்களுக்கு, ஏ.ஓ.சி., எனப்படும் பணி ஆணை வழங்கப்படும். இந்த ஏ.ஓ.சி.,யில் தான், டெண்டர் தொடர்பான அனைத்து விபரங்களும் இருக்கும். ஆனால், 95 டெண்டர்களின் ஏ.ஓ.சி.,களை, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் வெளியிடுவதில்லை. ஏ.ஓ.சி., இருந்தால் தான், பணிகள் முறையாக நடக்கின்றனவா என்பதை கண்டறிய முடியும். இந்த ஆதாரங்களை மறைக்க, ஒப்பந்ததாரர்களும் அதிகாரிகள் இணைந்து, அதை வெளியிடுவதில்லை

* அதனால், ஊழலை ஒழிக்க நினைக்கும் அரசு, ஏ.ஓ.சி., வெளியிடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யாத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, சட்டத்தில் திருத்தமும் செய்ய வேண்டும். இவைகளை செய்யாமல், டெண்டர்களை ரத்து செய்வது மட்டும் தீர்வை தராது

* மேலும், டெண்டரில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்களிடம், இ.எம்.டி., எனப்படும், 'டிபாசிட்' தொகை பெறப்படும். அதை டெண்டர் எடுக்க முடியாத நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்காமல், துறை அதிகாரிகள் இழுத்தடிப்பர். இதற்கு பயந்தே, சிறு நிறுவனங்கள் அதிகப்படியான டெண்டர்களில் பங்கேற்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதை சரிசெய்ய, இ.எம்.டி.,யை உடனே திருப்பி வழங்க வேண்டும்

* டெண் டர் கண்காணிப்பாளர்களாக மக்களை உருவாக்க வேண்டும். தனது ஊரில், பகுதிகளில் நடக்கும் அரசு பணிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள, இளைஞர்கள் ஆர்வமாக இணையதளத்தில் தேடினால், அவர்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாத அளவில் தான் இருக்கிறது. எனவே, அரசு அலுவலகங்களில் டெண்டர் குறித்த விபரங்களை, பொது மக்கள் அறிய பிரிவுகளை துவங்க வேண்டும்

* இந்த சேவைக்காக சிறிய அளவில் கட்டணமும் பெறலாம். கண்காணிப்பாளர்களை அதிகப்படுத்தாமல், டெண்டரில் நடக்கும் முறைகேட்டை, எந்த அரசாலும் தடுக்கவே முடியாது. இதை செய்யாமல், அரசு செய்யும் வேறு நடவடிக்கைகள் எல்லாம் வெறும் கண்துடைப்பாக போய் விடும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

2,339 டெண்டர்கள் ரத்து!


த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், மே 10 முதல் ஜூலை 17 வரை, நகராட்சி, பொதுப்பணி, ஊரக வளர்ச்சி, நெடுஞ்சாலை, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு உள்ளிட்ட துறைகளில், 2,339 டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன; 253 பணிகளுக்கு மறு டெண்டர்கள் விடப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில், 10,560க்கும் மேற்பட்ட டெண்டர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், பெரும்பாலானவை கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட டெண்டர்கள்.



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