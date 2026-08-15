தேசியக்கொடி பேரணிக்கு தடை விதித்த போலீசாருக்கு குட்டு!
தேசியக்கொடி பேரணிக்கு தடை விதித்த போலீசாருக்கு குட்டு!
ADDED : ஆக 15, 2026 04:07 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 04:07 AM
சென்னை: தேசியக்கொடியை கையில் ஏந்தி பேரணி செல்வது பாவச்செயலா; கோவை என்ன பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தானிலா இருக்கிறது; அது இந்தியாவின் ஒரு பகுதி இல்லையா?' என, கோவையில் சுதந்திர தின பேரணி நடத்த, பா.ஜ.,வுக்கு அனுமதி மறுத்த விவகாரத்தில், காவல் துறையிடம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியது.
கோவை மாநகரில், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் ஜெ.ரமேஷ்குமார் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
அவரது மனு விபரம்: நாடு முழுக்க, 79ம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஆண்டு போலவே, கோவை மாநகர் மாவட்ட பா.ஜ., சார்பில், தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதற்காக, சித்தாபுதுார் பா.ஜ., அலுவலகம் துவங்கி, வி.கே.கே.மேனன் ரோடு, காந்திபுரம் சந்திப்பு கிராஸ் கட் 2வது ரோடு, 100 அடி சாலை வழியாக, பவர் ஹவுஸ் வரை, இம்மாதம், 13ம் தேதி பேரணி செல்ல அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.
பேரணி செல்ல அனுமதி மறுத்து, 12ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, அந்த உத்தரவை ரத்து செய்து, பேரணி செல்ல அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார்.
இந்த மனு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி ஆஜராகி, ''கோவை பிரதான சாலையில், பேரணி செல்ல திட்டமிட்டதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
'' அனுமதி கேட்ட பகுதியில், பள்ளி, கல்லுாரிகள், பஸ் நிறுத்தம் உள்ளன. கூட்டம் நிறைந்த பகுதி என்பதால், தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி செல்ல அனுமதிக்கவில்லை,'' என்றார்.
மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் ஏ.குமரகுரு, வி.சந்திரசேகரன் ஆஜராகி, 'மாவட்ட காவல் துறை அறிவுறுத்தல்படி, மாற்று வழித் தடம் குறித்த விபரங்களை வழங்கியும், பேரணி செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டு உள்ளது' என்றனர்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், சரமாரியாக கேள்விகள் எழுப்பினார்.
அதன் விபரம்:
* தேசியக்கொடியை ஏந்தியதற்காக, உயிர் நீத்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் திருப்பூர் குமரன் வாழ்ந்த நாட்டில், தேசியக்கொடியை பிடித்துச் செல்ல தடை விதிப்பதா?
* தேசியக்கொடியை பிடித்து பேரணி செல்ல காவல்துறை அனுமதி மறுப்பது ஏன்?
* தேசியக்கொடியை பிடித்து பேரணி செல்வது என்ன பாவச்செயலா அல்லது குற்றமா?
* பேரணிக்கு அனுமதி கேட்ட கோவை என்ன பாகிஸ்தான் அல்லது ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்ததா; அது இந்தியாவின் ஒரு பகுதி இல்லை என அறிவிப்பீர்களா?
* காஷ்மீரில் போராட்டங்கள் நடந்தபோது கூட, தேசியக் கொடியை ஏந்தி சென்றனரா இல்லையா?
* பேரணி நடத்த தி.க.,வுக்கு அனுமதி கிடையாது; பா.ஜ.,வுக்கு அனுமதி கிடையாது; அப்படி எனில் யாருக்கு தான் அனுமதி வழங்குவீர்கள்?
* கடந்த ஆட்சியில், நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் தான், வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அமல்படுத்தப்பட்டன. தற்போது நீங்களே இவ்வாறு நடந்து கொள்வது சரியா; ஆளும் கட்சி மட்டும் தான் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டுமா?
இவ்வாறு நீதிபதி கேள்விகள் எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்து, கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி கூறியதாவது:
பேரணி நடத்த திட்டமிட்ட பகுதி, அனுமதி வழங்க முடியாத வழித்தடம் என்பதால் மறுக்கப்பட்டது. அனுமதி வழங்கினால், சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் என்பதால் மறுக்கப்பட்டது. காரணம் இல்லாமல் அனுமதி வழங்க முடியாது என்று மறுக்கவில்லை; கட்சி சார்பாக பேரணி செல்லவே அனுமதி மறுக்கப்பட்டது; மாற்று இடத்தில் பேரணி நடத்த அனுமதி வழங்கப்படும்.
கோவையில், 12 பகுதிகளில், காவல்துறை அனுமதி வழங்கும் இடங்களில், ஊர்வலம் செல்லலாம். தேசியக் கொடியை ஏந்துவதை அரசு தடுக்கவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அப்போது நீதிபதி கூறியதாவது: சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் எனக்கூறி, அனுமதி மறுத்துள்ளதை ஏற்க முடியாது. நாட்டின் எந்த பகுதியிலும் தேசியக் கொடியை ஏந்தி செல்ல அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், அரசின் செயல் சரியல்ல. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்த நடைமுறையில், அரசு அதிகாரிகள் செயல்படக்கூடாது. தேசியக்கொடி ஏந்தி அமைதியான முறையில் பேரணி செல்லும் யாருக்கும் காவல் துறை பாதுகாப்பு அவசியம் இல்லை.
அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் பேரணி நடத்துவது தொடர்பாக, காவல் துறையுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவை சொல்லுங்கள். இவ்வாறு கூறிய நீதிபதி, விசாரணையை பிற்பகலுக்கு தள்ளிவைத்தார்.
பிற்பகலில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், வழக்கறிஞர் ஏ.குமரகுரு ஆஜராகி, ''வரும், 18ம் தேதி மாலை 4:00 முதல் 7:00 மணி வரை, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு ஏ.ஆர்.சி., சந்திப்பில் தொடங்கி, வடகோவை சிந்தாமணி சந்திப்பு வரை பேரணி செல்வதற்கு, அனுமதி வழங்க வேண்டும்,'' என்றார்.
இதையடுத்து நீதிபதி, தேசியக்கொடி ஏந்தி, பா.ஜ. பேரணி செல்ல, வழக்கமான நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கும்படி, காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.
மேலும், 'எதிர்காலத்தில் தேசியக்கொடி ஏந்தி பேரணி செல்ல யார் அனுமதி கோரினாலும், தேவையற்ற அல்லது பொருந்தாத காரணங்களைக் கூறி அனுமதி மறுக்கக் கூடாது' என, தமிழக காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.