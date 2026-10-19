அரசு அதிகாரிகளுடன் ராகுல் தொடர்பு...: அந்துமணி பதில்கள்
அரசு அதிகாரிகளுடன் ராகுல் தொடர்பு...: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 19, 2026 06:17 AM
ADDED : அக் 19, 2026 06:17 AM
பள்ளி மாணவர்கள் குதுாகலிப்பர். அவர்களது ஆரோக்கியம் மேம்படும்; மூளையும் சுறுசுறுப்படையும். நல்லது தானே!
இந்தியாவின் ஒவ்வொரு இளைஞரும், 'நாம் இந்தியன், நம் நாட்டின் வளர்ச்சியே நம் முன்னேற்றம்' என்பதை உணர்ந்து செயல்பட்டு, கரப்பான்களை பூண்டோடு அழிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், நம் நாடு பயங்கரவாதிகளின் கைக்கு சென்று விடும்.
அப்படியே அவர்கள் பெயரையும் ராகுல் கூறிவிட்டால், நம் பிரதமர், அவர்களை தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் வைத்து விடுவாரே!
அது சரி... ஆனால், தேர்தல் நடத்துவதற்கு, மக்கள் வரிப்பணம் தானே செலவிடப்படுகிறது!
வெறும் தோல்வி இல்லை அனுமந்தரா, வரலாறு காணாத 'டிபாசிட் காலி' நிலை. ஆனால் அவர் புதுச்சேரியை சுற்றி வருவது, அங்கு செய்திருக்கும் முதலீட்டுகளை வளர்க்கவே தவிர, கட்சியை வளர்க்க அல்ல!
தெருவில் நடக்கும்போது தெரு நாய் துரத்தினால், கையில் கல்லுடன் அல்லது கட்டையுடன் அதை திரும்பி பாருங்கள்; அது ஓடி விடும். அதேபோல் போராட்டத்தை பார்த்து, 'என்னிடமா வருகிறாய்?' என, மன தைரியத்துடன் எதிர்கொள்ளுங்கள்; அவை ஓட்டம் பிடித்து விடும், கோப்பெருந்தேவி!