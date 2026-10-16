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தி.மு.க.,வின் வழி இனி தனி வழி தான்..: அந்துமணி பதில்கள்
தி.மு.க.,வின் வழி இனி தனி வழி தான்..: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 17, 2026 07:07 AM
ADDED : அக் 16, 2026 08:24 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 07:07 AM ADDED : அக் 16, 2026 08:24 PM
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அவர், இளைஞர்களின் ஆற்றலை புரிந்து கொண்டுள்ளார். அவர்களின் திறமையை ஆக்கப்பூர்வமாக உபயோகப்படுத்தி, நாட்டை வளர்க்க இளைஞர்கள் உழைக்க தயாராக வேண்டும்.
தமிழக அரசியல்வாதிகள் மத்தியில், ஆங்கிலத்தில் சரளமாகப் பேச, தனக்கும், தன் மகனுக்கும் மட்டும் தான் தெரியும் என்ற நினைப்பில் இருந்த சிதம்பரத்துக்கு, விஜயின் பேச்சு சற்றே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. துண்டுச் சீட்டு அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் விஜய் வித்தியாசமாக தெரிவதால், பாராட்டுகிறார் சிதம்பரம்; வரவேற்போம்!
தி.மு.க.,வினருக்கு வசதியாகி விடும். யார் மீது வழக்கு பதிந்தாலும், கவர்னர் அனுமதி பெற்றீர்களா என, கேட்க ஆரம்பிப்பர். அவர்களுக்கு, கவர்னர் மீது அத்தனை மரியாதை அல்லவா?
வியாபாரிகளும், வணிகர்களும் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவர்.
பாதாளத்திற்கு செல்லும் வழியை தான் கூறி இருக்கும்!
நம் பிரதமர் மோடியின் மிளிரும் பாரதம், கடல் அடியிலும் ஒளி வீசுகிறது பாலமுருகன்.