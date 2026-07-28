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கெங்கைமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி உற்சவம்

கெங்கைமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி உற்சவம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM

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புதுச்சேரி: புதுசாரம், கெங்கைமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் 47 ம் ஆண்டு ஆடி உற்சவம் இன்று துவங்குகிறது. 

புதுச்சேரி, புதுசாரத்தில் கெங்கைமுத்து மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், 47 ம் ஆண்டு ஆடி உற்சவம் இன்று (29ம் தேதி) துவங்குகிறது. இதையொட்டி, மாலை 6 மணிக்கு கணபதி  பூஜை, இரவு 7 மணிக்கு காப்புக் கட்டுதல் நடக்கிறது. நாளை (30ம் தேதி) மாலை 5 மணிக்கு ஊரணிப் பொங்கல் நடக்கிறது. 

முக்கிய நிகழ்வாக, வரும் 31ம் தேதி காலை 6 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், காலை 8 மணிக்கு கரகம் வீதியுலா புறப்பாடு, மதியம் 1 மணிக்கு சாகை வார்த்தல், இரவு 7 மணிக்கு அம்மன் புகழ் பாடுதல், கும்பம் படையல் நடக்கிறது. வரும் 2ம் தேதி காலை 8 மணிக்கு மஞ்சள் நீராட்டு நடக்கிறது. 

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