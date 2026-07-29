ஆச்சார்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி சி.எம்.ஏ., தேர்வில் சாதனை
ஆச்சார்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி சி.எம்.ஏ., தேர்வில் சாதனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அச்சார்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி மாணவர்கள், சி.எம்.ஏ., அறக்கட்டளை தேர்வில் வெற்றி பெற்று கல்லுாரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
ஆச்சார்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி வணிகவியல் (பி.காம்) துறையை சேர்ந்த மாணவிகள் சுப்ரியா, ஸ்ரீநிதி, புதுச்சேரி மாநில அளவில் நடைபெற்ற சி.எம்.ஏ., புவுன்டேஷன் தேர்வில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்தனர்.
அவர்களை கல்லுாரி நிர்வாக இயக்குனர் அரவிந்தன் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், ‘கல்லுாரியில் இளங்கலைப் படிக்கும் 10 மாணவர்கள், முதல் முயற்சியிலேயே சி.எம்.ஏ., தேர்வில் வெற்றி பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளனர். கல்லுாரியில் மாணவர்கள் இளங்கலை பட்டப்படிப்புடன் இணைந்து சி.ஏ., சி.எம்.ஏ., மற்றும் சி.எஸ்., போன்ற தொழில்முறை படிப்புகளையும் பயில வேண்டும் என்ற நோக்கில், அச்சார்யா கல்லுாரி செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய செலவு மற்றும் மேலாண்மை கணக்காளர்கள் நிறுவனம் புதுச்சேரி கிளையுடன் இணைந்து சி.எம்.ஏ., தேர்விற்கான சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. மாணவர்களின் கடின உழைப்பு, ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பால் இந்த வெற்றி கிடைத்துள்ளது.
கல்லுாரி முதல்வர் உஷாதேவி, வணிகவியல் துறை தலைவர் சதீஷ் காடனே ஆகியோரின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் பேராசிரியர்களின் ஒத்துழைப்பு இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாகும்‘ என்றார்.