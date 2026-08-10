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ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு விழா

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு விழா

ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM

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புதுச்சேரி: உலக தாய்ப்பால் வார விழாவை யொட்டி, புதுச்சேரி, அரியாங்குப்பத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மற்றும் தாய்மார்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.

பாண்டிச்சேரி ெஹரிடேஜ் ரோட்டரி கிளப் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, ஆரம்ப சுகாதார மையம் டாக்டர் சுஜித்குமார் தலைமை தாங்கினார். டாக்டர் நாகார்ஜூனா, வேல்முருகேஸ்வரி முன்னிலை வகித்தனர். ரோட்டரி மாவட்ட இணை ஆளுநர் சவுரிராஜன், கிளப் தலைவர் அருள்குமார், செயலாளர் சந்திரன், நிர்வாக செயலாளர் அன்பழகன் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர்.

இதில், தேசிய தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு ஊக்குவிக்கும் பயிற்சியாளர் டாக்டர் சுப்பிரியா வினோத், ராஜீவ்காந்தி மகப்பேறு மருத்துவமனை செவிலியர் அதிகாரி விமலா ஆகியோர் தாய்ப்பாலின் மகத்துவம், தாய்ப்பால் ஊட்டுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். இதில், கலந்து கொண்ட 50 தாய்மார்களுக்கு, பாண்டிச்சேரி ரோட்டரி ெஹரிடேஜ் கிளப் சார்பில் சத்துணவு, குழந்தைகளுக்கு இணை உணவுகளை ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஊட்டுவதற்கான கிண்ணம் மற்றும் கரண்டி, விழிப்புணர்வு பேனர்கள் வழங்கப்பட்டது. 

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