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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ புதுச்சேரி காவல் துறை நேர்மையோடு பாரபட்சமின்றியும் பணியாற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி  நம்பிக்கை

புதுச்சேரி காவல் துறை நேர்மையோடு பாரபட்சமின்றியும் பணியாற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி  நம்பிக்கை

புதுச்சேரி காவல் துறை நேர்மையோடு பாரபட்சமின்றியும் பணியாற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி  நம்பிக்கை

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM

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  புதுச்சேரி: மக்களின் நம்பிக்கையை பொய்யாக்காமல் போலீசார் பணியாற்ற வேண்டும் என முதல்வர் ரங்கசாமி பேசினார்.

 கோரிமேடு மைதானத்தில் போலீஸ்துறைக்கு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி பேசியதாவது: 

 புதுச்சேரி போலீஸ்துறைக்கு ஜனாதிபதியின் உயரிய வண்ண விருது வழங்கப்படுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது. இந்த விருது புதுச்சேரி போலீஸ்துறைக்கு கிடைத்த பெருமை. இது வெற்றி. புதுச்சேரி சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் சிறந்த மாநிலமாக திகழ்கிறது. ஆன்மிகம், சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் புதுச்சேரி போலீசாரின் பங்கும் மிக முக்கியமானது. புதுச்சேரி வந்தால் மகிழ்ச்சியோடு, அமைதியாக விடுமுறையை கழித்து செல்லாம் என சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணுகின்றனர்.

வெளிமாநிலம் மட்டுமின்றி, வெளிநாட்டினரும் வந்து அமைதியாக தங்கி செல்கின்னர். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது புதுச்சேரி காவல் துறை. அதற்கு மனமார நன்றி. இதற்காகத்தான் ஜனாதிபதி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதை சட்டையில் அணியும்போது முன்னாள் பணியாற்றியவர்களை நினைவுகூர்கிறோம். மக்களின் நம்பிக்கையை போலீசார் பெற்றுள்ளனர். பாதுகாப்பாக உள்ளோம் என்ற நம்பிக்கையை போலீஸ்துறையினர் மக்களுக்கு ஊட்டி வருகின்னர். புதுச்சேரி போலீஸ்துறை வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் அனைத்து குறைகளும் களைந்து சிறப்பாக பணியாற்றும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளோம். மன அழுத்தம் இல்லாமல், குடும்பத்தினர் ஒத்துழைப்புடன்பு போலீஸ் துறையினர் பணியாற்றும் சூழ்நிலையை புதுவை அரசு உருவாக்கி தந்துள்ளது.

கடந்த ஆட்சியில் அதிக காலி பணியிடங்களை நிரப்பினோம். துறையை நவீனப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். தொழில்நுட்படம் மூலம் தவறுகள் நடக்கிறது. அவற்றை கண்டறிந்து தடுக்க, தண்டிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம். புதிய தொழில்நுட்பம் மூலம் குற்றங்களை தடுக்க போலீஸ் துறை வலுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

புதுச்சேரி போலீசார்  குற்றங்களை தடுப்பது மட்டுமின்றி, குற்றவாளிகளுக்கு போலீஸ் துறை தண்டனை வாங்கி கொடுத்து, தண்டிப்பதிலும் இந்தியாவிலும் முதலிடத்தில் உள்ளது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.  மக்களின் நம்பிக்கையை பொய்யாக்காமல், போலீஸ் துறையினர் பணியாற்ற வேண்டும். உயரிய விருது பெற்ற மரியாதையை, சிறந்த முறையில் பணியாற்றுவோம் என்ற நம்பிக்கையை மக்களிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். புதுச்சேரி காவல் துறை நேர்மையோடும், தைரியத்தோடும், பாரபட்சமின்றியும் பணியாற்றும். 

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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