ஐந்து பேரிடம் ரூ. 96 ஆயிரம் பறிப்பு சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
ஐந்து பேரிடம் ரூ. 96 ஆயிரம் பறிப்பு சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:03 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நேற்று முன்தினம் ஐந்து பேரிடம் 96 ஆயிரத்து, 544 ரூபாயை சைபர் கிரைம் கும்பல் ஏமாற்றியுள்ளது.
அரியாங்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து, 2 ஆயிரத்து 144 ரூபாய் அவருக்கு தெரியாமல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரியூர் மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவியின், மொபைல் போனுக்கு வந்த குறுஞ்செய்தியில், 20 ஆயிரம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வந்தது. அவர் கைப்பையை சோதனை செய்து பார்த்த போது, அவரது ஏ.டி.எம்., கார்டு காணாமல் போனது தெரிந்தது. தொடர்ந்து அவர் வங்கி கணக்ககை ஆராய்ந்து பார்த்தில் மொத்தமாக 40 ஆயிரம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டது தெரிந்தது.
மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த பெண்ணிடம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லை மூலம் சம்பாதிக்கலாம் என கூறி 4 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்று ஏமாற்றினார்.
சாரத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் பிட்காயின் வணிகத்தில் லாபம் சம்பாதிக்கலாம் என கூறி 48 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று ஏமாற்றியுள்ளார்.
வில்லியனுாரை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சமூக வலைதலத்தில் வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து, பொருட்களை ஆர்டர் செய்துள்ளார். அதற்கு கூரியர் கட்டணம் என கூறி, மர்ம நபர்கள் 2 ஆயிரத்து 400 ரூபாய் பெற்று ஏமாற்றியுள்ளனர்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.