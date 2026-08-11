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ஆதிங்கப்பட்டு அரசு பள்ளியில் நலத்திட்ட பொருட்கள் வழங்கல்
ஆதிங்கப்பட்டு அரசு பள்ளியில் நலத்திட்ட பொருட்கள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 09:31 PM
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பாகூர்: ஆதிங்கப்பட்டு அரசு நடுநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கு, சீருடை, நாட்குறிப்பு மற்றும் நோட்டு புத்தகம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், தலைமை ஆசிரியர் நான்சி ஏஞ்சலின் வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினராக மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., கலந்து கொண்டு அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் சீறுடை, நாட்குறிப்பு, நோட்டு புத்தகம் உள்ளிட்ட புதுச்சேரி அரசின் மாணவர் நலத்திட்ட பொருட்களை வழங்கினார். தமிழ் ஆசிரியர் ரகுநாதன் தொகுப்புரையாற்றினார்.
ஏற்பாடுகளை, ஆசிரியர்கள் செல்வி வெர்ஜீனியா, யோகானந்தன், ராஜலட்சுமி, பூங்கொடி, லோகேஸ்வரி, மணிரேவா சங்கீதா, பிரதீபா, ராகவன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர். பள்ளி ஊழியர்கள், பள்ளி மேலான்மை குழுவினர், பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.