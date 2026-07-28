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செவிலியர் சீருடையில் அதிரடி மாற்றம் சுகாதார துறை புதிய அறிவிப்பு 

செவிலியர் சீருடையில் அதிரடி மாற்றம் சுகாதார துறை புதிய அறிவிப்பு 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM

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  புதுச்சேரி: சுகாதார துறையில் நான்கு நிலைகளில் பணியாற்றும் செவிலியர்களின் சீருடையில் மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி அரசின் சுகாதாரத் துறை அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகள், தன்னாட்சி நிறுவனங்கள், மற்றும் தேசிய சுகாதாரக் இயக்கம் ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் செவிலியர்களுக்கான சீருடையில் திருத்தங்களை செய்து அரசாணை  வெளியிட்டுள்ளது. 

 செவிலியர்களின் பதவி நிலைக்கு ஏற்ப சீருடைகளை வகைப்படுத்தி, நவீன மருத்துவத் தேவைகளுக்கும் பணி வசதிக்கும் ஏற்றவாறு மாற்றி அமைத்துள்ளது. குறிப்பாக  செவிலியர் பணியிடங்களில் உள்ள நான்கு முக்கிய பதவி நிலைகளுக்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனியாகவும், அதே வேளையில் ஒரே வண்ணக் கருப்பொருளிலும் சீருடைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

 நர்சிங் ஆபிசர்:

ஆரம்ப நிலை செவிலியர் அதிகாரிகளாக பணியாற்றும் பெண் செவிலியர்களுக்குக் கேமல் நிறச் சுடிதார் சல்வார் உடையும், அதன் மேல் அணியும் வெள்ளை நிற அரைக்கை ஓவர்கோட் மேல்சட்டையும் ஆடையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, ஆண் செவிலியர்களுக்குக் கேமல் நிற பார்மல் சட்டையும் , காபி நிறப் பேன்ட்டும், அதன் மேல் அணியும் வெள்ளை நிற அரைக்கை ஓவர்கோட் அணிய வேண்டும்.

 சீனியர் நர்சிங் ஆபிசர்:

   அடுத்த நிலையிலுள்ள மூத்த செவிலியர் அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றும் பெண்களுக்குக் கேமல் நிறச் சுடிதார் சல்வாருடன் வெள்ளை நிற முக்கால்கை ஓவர்கோட், ஆண்களுக்குக் கேமல் நிற பார்மல் சட்டை மற்றும் காபி நிறப் பேன்ட்டுடன் வெள்ளை நிற முக்கால்கை ஓவர்கோட் ஆடையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செவிலியர் கண்காணிப்பாளர்:

   உயர் நிர்வாக நிலைகளில் உள்ள உதவி செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் துணை செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் ஆகிய இரு பதவிகளுக்கும் பெண் அதிகாரிகளுக்குக் கேமல் நிறச் சுடிதார் சல்வாருடன் வெள்ளை நிற முழு ஓவர்கோட், ஆண் அதிகாரிகளுக்குக் கேமல் நிற பார்மல் சட்டை மற்றும் காபி நிறப் பேன்ட்டுடன் வெள்ளை நிற முழுக்கை ஓவர்கோட் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்றுடன் கூடுதலாக, அனைத்து நிலை செவிலிய அதிகாரிகளும் பணி நேரத்தில் கட்டாயமாக வெள்ளை நிறச் சாக்ஸ் மற்றும் வெள்ளை நிற ஷூக்களை மட்டுமே அணிய வேண்டும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவினை சுகாதார துறையின் சார்பு செயலர் சவுமியா பிறப்பித்துள்ளார்.

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