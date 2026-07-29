காமராஜ் நகர் தொகுதியில் குடிநீர் நிலையம் திறப்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ காமராஜ் நகர் தொகுதியில் குடிநீர் நிலையம் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
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புதுச்சேரி: காமராஜ் நகர் தொகுதியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையங்களை ஜோஸ்சார்லஸ் மார்டின் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்தார்.
காமராஜ் நகர் தொகுதி செல்லான் நகர் மற்றும் சுந்தரமூர்த்தி நகர் பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைக்கும் வகையில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இந்த குடிநீர் நிலையங்களை ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்து, பொது மக்களுக்கு இலவச தண்ணீர் கேன்களை வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில், ல.ஜ.க., பொது செயலாளர்கள் பிரபாகரன், ராம்குமார், மாநில செயலாளர்கள் ரவிராஜாராம், அனிதா, தொகுதி தலைவர் கோகுல் கண்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.