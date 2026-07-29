ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை: முதல்வர் ரங்கசாமி
ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை: முதல்வர் ரங்கசாமி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
அரியாங்குப்பம்: சின்ன வீராம்பட்டினத்தில் 57 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அரசு துவக்கப்பள்ளி கட்டடத்தை முதல்வர் ரங்கசாமி திறந்து வைத்தார்.
மணவெளி தொகுதி சின்ன வீராம்பட்டினத்தில் எம்.எல்.ஏ., மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், 57 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடத்தை முதல்வர் ரங்கசாமி நேற்று திறந்து வைத்தார். பள்ளி பொறுப்பாசிரியர் தியாகு வரவேற்றார். ராமு எம்.எல்.ஏ., தலைமை தாங்கினார்.
தொடர்ந்து ராஜிவ்காந்தி காலை சிற்றுண்டித் திட்டத்தை துவக்கி வைத்து முதல்வர் பேசியதாவது;
அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் சேர்க்கை குறைவாக இருந்ததால், அரசு பல திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. புதுச்சேரியில் அரசு பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பணியிடங்கள் நிறப்பப்பட்டு வருகிறது. அரசு பள்ளியில் படித்த 37 மாணவர்கள் இந்தாண்டு மருத்துவ கல்லுாரியில் சேர்ந்துள்ளனர். இந்த மாணவர்கள் எந்த செலவும் இல்லாமல் மருத்துவம் படிக்க அரசு உதவி செய்து வருகிறது.
தனியார் பள்ளியில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து படிக்கின்றனர். ஆனால் அரசு பள்ளியில் அனைத்து வசதிகளுடன் செலவு இல்லாமலும், தரமாக படிக்க அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதே போல் மின்துறை, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பணியிடங்கள் நிரப்பபடும்.
படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்த, சேதராப்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வருவதற்கு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் முதன்மை மாநிலமாக புதுச்சேரி இருந்து வருகிறது. சுற்றுலாவை மேம்படுத்த பல திட்டங்களை கொண்டு வர அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது’ என்றார்.