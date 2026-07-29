டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை

டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை
டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி: புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
புதுச்சேரி: சேலத்தில் நடந்த தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கங்களை குவித்த புதுச்சரி வீரர், வீராங்கனைகள் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
டேக்வாண்டோ பெடரேஷன் ஆப் இந்தியா சார்பில் 14வது தேசிய ஓபன் டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சேலம், மகாத்மா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்தது. அதில், கியோருகி மற்றும் பூம்சே என்ற சப்–ஜூனியர், கேடட், ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் பிரிவுகளுக்கான போட்டிகள் நடந்தது.
இப்போட்டியில் புதுச்சேரி மாநில டேக்வாண்டோ விளையாட்டு சங்கம் சார்பில், பங்கேற்ற வீரர், வீராங்கனைகள் 20 தங்கம், 21 வெள்ளி, 21 வெண்கலம் என மொத்தம் 62 பதக்கங்களை வென்று ஒட்டு மொத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் மூன்றாம் இடத்தை பெற்றனர்.
போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த வீரர், வீராங்கனைகள் மாநில டேக்வாண்டோ விளையாட்டு சங்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்டாலின் தலைமையில் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் பகவத்சிங், செயலாளர் மஞ்சுநாதன், கிளைச் செயலாளர் மதன், நிர்வாகிகள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உடனிருந்தனர். ஏற்பாடுகளை விஜயகுமார் செய்திருந்தார்.