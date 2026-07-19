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மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா 25ம் தேதி புதுச்சேரி வருகை
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா 25ம் தேதி புதுச்சேரி வருகை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
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புதுச்சேரி: மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வரும் 25ம் தேதி புதுச்சேரி வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
புதுச்சேரி போலீசுக்கு இந்திய அரசின் மிக உயரிய விருதான பிரசிடென்ட்ஸ் கலர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த விருதை மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வழங்க உள்ளார். இதற்காக அவர் வரும் 25ம் தேதி புதுச்சேரி வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அவர் கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்பார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.